    मंडी में डिप्टी CM हुए आक्रामक, 'रात के अंधेरे में भाजपा के घर साजिश रच रहे अधिकारी' दे दी खुली चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    मंडी में जनसंकल्प सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे भाजपा नेताओं के घर हाजिरी न भरें। उन्होंने जलजीवन मिशन ...और पढ़ें

    मंडी में सरकार के जनंसकल्प सम्मेलन में संबोधित करते डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। जागरण

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बुरी तरह से हमलावर हुए। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ अधिकारी रात के अंधेरे में भाजपा नेताओं के घर हाजिरी भर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं।

    उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि ऐसे अधिकारियों से दोनों हाथों से निपटा जाए। उन्होंने साफ कहा कि मैं संतुष्ट आदमी हूं, किसी से नहीं डरता।

    कान खोलकर सुन लें अधिकारी

    उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जलजीवन मिशन का 1,200 करोड़ रुपये केंद्र ने रोक रखा है और बल्क ड्रग पार्क का काम भी दो वर्ष में हर हाल में पूरा होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कान खोलकर यह बात सुन लें। सरकार के खिलाफ चलने वालों को रगड़ दो।

    विशाल जनसमूह उनके लिए चेतावनी

    अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार तीन वर्ष से जनता को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। आज का विशाल जनसमूह उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो घरों में बैठकर सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं।

    वीरभद्र ने प्रदेश को आगे बढ़ाया

    उन्होंने हिमाचल निर्माण में डॉ. वाईएस परमार की भूमिका को याद किया और कहा कि उस समय कांग्रेस पहाड़ के लिए लड़ रही थी, जबकि भाजपा महापंजाब की वकालत करती थी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को आगे बढ़ाया और हम उनके वारिस हैं।

    भाजपा नेता दिल्ली जाकर रोक रहे सहायता

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 से हिमाचल लगातार आपदा से जूझ रहा है, लेकिन सरकार ने प्रभावितों को हरसंभव सहायता दी है। अब तक 4,500 करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है। इसके बावजूद भाजपा नेता दिल्ली जाकर सहायता रोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, लेकिन आज तक एक रुपये भी नहीं मिला। उन्होंने कहा पीएम की बात पक्की लकीर होती है, लेकिन यहां तो कुछ मिला ही नहीं। 

    ओपीएस पर बनेगा कानून

    अग्निहोत्री ने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस मिलने के बाद भी केंद्र द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार अब ओपीएस को लेकर ऐसा कानून बनाएगी, जिसे भविष्य में कोई भी सरकार वापस न ले सके।

    एचआरटीसी कर्मचारियों की बात की

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और 1,200 करोड़ रुपये की कर्मचारियों की देनदारी विरासत में मिली, फिर भी एचआरटीसी कर्मचारियों को 36 माह का लंबित वेतन और पेंशनरों को पेंशन दी गई।

    सरकार को दी सलाह

    अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार हर गारंटी पूरा करेगी, जवाबदेह है और चिट्टे (ड्रग्स) के कारोबारियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनको कुर्सियां देनी हैं वे खुलकर दें, क्योंकि सरकार का कार्यकाल अब दो वर्ष शेष है। 


