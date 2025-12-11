मंडी: सरकार के कार्यक्रम में बेरोजगारों के पोस्टर, नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने पंडाल में ही बना दिए बैनर; कांग्रेसी आए हरकत में

जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में एक विवाद हो गया। रैली के दौरान अधिकतर लोग सरकार की उपलब्धियों के पोस्टर लेकर बैठे थे। इस बीच बेरोजगारों से न्याय करें के पोस्टर भी लहराने लगे।

यह देखकर कांग्रेस पदाधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बेरोजगारों से ये पोस्टर ले लिए और उन्हें सरकार की उपलब्धियों वाले बैनर थमा दिए। कांग्रेस और सेवा दल के पदाधिकारी तुरंत बेरोजगार महिलाओं तक पहुंच गए। पंडाल में ही तैयार कर दिए पोस्टर दरअसल, नर्सिंग बेरोजगार संघ की सदस्यों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यह पोस्टर लहराए। पूरी चेकिंग के बाद एंट्री हुई थी व किसी को भी अनावश्यक सामान अंदर नहीं लाने दिया गया था। इस बीच महिलाओं ने आयोजकों की ओर दिए गए सरकार की योजनाओं की तख्तियों पर लिपस्टिक और आई लाइनर का इस्तेमाल कर अपने नारे लिखे और उन्हें प्रदर्शित करना शुरू कर दिया।

भर्ती का तरीका सहीं नहीं विरोध कर रही महिलाओं का कहना है कि हाल ही में सरकार की ओर से निकाली गई नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती का तरीका सही नहीं है। उनका तर्क है कि जब पद नर्स का है तो उसे तोड़-मोड़कर क्यों पेश किया जा रहा है।