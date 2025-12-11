मंडी में सरकार का जनसंकल्प सम्मेलन: मंत्रियों ने गिनाई 3 साल की उपलब्धियां, नए संकल्प की घोषणा करेंगे CM सुक्खू?

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में सुबह ही लोग पहुंचना शुरू हो गए। मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा जनता के सामने रखा। करीब 12 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंच पर मौजूद मंत्रियों ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों को उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

भाजपा पर आपदा में सहयोग न करने का आरोप इस दौरान मंत्रियों ने पिछली आपदा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश जब भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, तब केंद्र ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, जिससे राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बाधा आई। मंत्रियों ने कहा कि भाजपा नेता अब बेवजह सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जबकि आपदा में कोई सहयोग नहीं किया।