मंडी में सरकार का जनसंकल्प सम्मेलन: मंत्रियों ने गिनाई 3 साल की उपलब्धियां, नए संकल्प की घोषणा करेंगे CM सुक्खू?
मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में हिमाचल सरकार के मंत्रियों ने तीन साल की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री सुक्खू नए संकल्प की घोषणा करेंगे। सम्मेलन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में सुबह ही लोग पहुंचना शुरू हो गए। मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा जनता के सामने रखा। करीब 12 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी पहुंच गए।
मंच पर मौजूद मंत्रियों ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों को उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
भाजपा पर आपदा में सहयोग न करने का आरोप
इस दौरान मंत्रियों ने पिछली आपदा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश जब भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, तब केंद्र ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, जिससे राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बाधा आई। मंत्रियों ने कहा कि भाजपा नेता अब बेवजह सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जबकि आपदा में कोई सहयोग नहीं किया।
12 बजे तक आधा पंडाल खाली
कार्यक्रम स्थल पर भीड़ जुटाने के प्रयासों के बावजूद पंडाल का अभी आधे से ज्यादा हिस्सा खाली है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मंच संचालक बीच-बीच में लोगों से आगे की कतारें भरने का आग्रह करते रहे, लेकिन अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंच सकी।
नए संकल्पों की घोषणा करेंगे सीएम
मुख्यमंत्री सुक्खू के पहुंचने के बाद सरकार आगामी वर्ष की योजनाओं और नए संकल्पों की घोषणा कर सकती है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इसी घोषणा को माना जा रहा है।
