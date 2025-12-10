हिमाचल: मंडी में सरकार के 3 साल का हिसाब और भविष्य का विजन रखेंगे CM सुक्खू, मंत्री करेंगे जनसंवाद; कितने लाभार्थी पहुंचेंगे?
हिमाचल प्रदेश के मंडी में वीरवार को जनसंकल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के तीन साल का लेखा-जोखा पेश करें ...और पढ़ें
हंसराज सैनी, मंडी। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी मंडी वीरवार को उन ऐतिहासिक क्षणों की गवाह बनेगी, जिनकी गूंज पूरे प्रदेश में होगी। पड्डल मैदान में होने वाला जनसंकल्प सम्मेलन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के जख्मों, उम्मीदों और संकल्पों का साझा मंच बनकर उभरा है।
तीन वर्ष की उपलब्धियां, संघर्षों से भरी राहें और आने वाले दो वर्षों के सपनों का खाका सब जनता के सामने खुलेगा। प्रदेश सरकार का तीन साल का यह सफर आसान नहीं रहा है।
प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल के घर उजाड़े, सड़कों को निगला, परिवारों के सपनों को चोट पहुंचाई। इसी दर्द की पृष्ठभूमि में खड़ा है यह सम्मेलन-जहां मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू अपनी सरकार की संघर्ष यात्रा का लेखा-जोखा जनता के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री आगामी दो वर्ष का विजन भी पेश करेंगे।
भारी भीड़ उमड़ने की संभावना
प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले जनसंकल्प सम्मलेन को लेकर ऐतिहासिक पड्डल मैदान को चार मुख्य सेक्टरों और 10 उपसेक्टरों में बांटा गया है। करीब 700 जवानों की तैनाती दर्शाती है कि यहां जनसैलाब उमड़ने वाला है।
20 हजार से अधिक लाभार्थियों को प्रदान करेंगे राहत
मुख्यमंत्री 20,000 से अधिक लाभार्थियों को राहत प्रदान करेंगे। विशेष आपदा राहत पैकेज, विदेश में रोजगार योजना, सुखाश्रय योजना, ई-टैक्सी, मेधावी छात्र प्रोत्साहन, मत्स्य पालन, किन्नौर जिले के एफआरए प्रमाणपत्र तथा कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के लाभार्थी इस सम्मेलन का केंद्र रहेंगे।
पंचायत चुनाव से पहले खास है कार्यक्रम
राजनीतिक माहौल में भी वीरवार का दिन खास है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आगामी ग्रामीण संसद चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेंगे और कई नई योजनाओं की घोषणाएं भी संभव हैं।
सराज में 40 लाख रुपये से बने पुनर्वास केंद्र सहित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन होगा।
डिप्टी सीएम सहित मंत्री करेंगे जनसंवाद
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी जनता से संवाद करेंगे। सम्मेलन के लिए पड्डल मैदान पूरी तरह सज चुका है।
