    हिमाचल सरकार के तीन साल: मंडी में 14 स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व सैनिक होंगे सम्मानित, चार जगह से ही एंट्री; ट्रैफिक प्लान तैयार

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार मंडी में जनसंकल्प सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें 14 स्वतंत्रता सेनानियों और वीरता पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला कबड ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंडी के पड्डल मैदान में सरकार के जनसंकल्प सम्मेलन के लिए सजा मंच। जागरण

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वीरवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जनसंकल्प सम्मेलन होने जा रहा है। मंडी में होने वाले जनसंकल्प सम्मेलन में प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और वीरता पदक विजेता पूर्व सैन्य अधिकारियों व जवानों को विशेष सम्मान देगी। मंच पर कुल 14 स्वतंत्रता सेनानियों व पदक विजेताओं को स्थान दिया जाएगा।

    मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू इन्हें सम्मानित करेंगे। देश की रक्षा में अदम्य साहस दिखाने वाले इन वीरों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में विशेष प्रविधान किए गए हैं।

    महिला कबड्डी विश्व कप विजेता खिलाड़ी होंगी सम्मानित 

    सम्मेलन में महिला कबड्डी विश्व कप विजेता टीम का भी सम्मान होगा। विश्व कप विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की पांच हिमाचली खिलाड़ियों कप्तान रितु नेगी, उपकप्तान पुष्पा राणा, साक्षी शर्मा, भावना ठाकुर और चंपा ठाकुर को मंच पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार उन्हें पुरस्कार राशि भी प्रदान कर सकती है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    15 ई टैक्सी आपरेटरों को मिलेगी टोकन राशि

    इसके साथ ही मुख्यमंत्री ई-टैक्सी योजना के तहत परमिट प्राप्त कर चुके 15 युवाओं को टोकन राशि भी सौंपेंगे। सरकार की वीजा योजना के माध्यम से विदेश में रोजगार पाने वाले युवाओं को भी मंच से सम्मानित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं, खिलाड़ियों और वीर जवानों को प्रोत्साहित करना तथा समाज में सकारात्मक संदेश देना है।

    चार स्थानों से ही प्रवेश की अनुमति

    कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए हैं। कार्यक्रम में पहुंचने वाले लाभार्थियों और आम नागरिकों के लिए केवल चार निर्धारित स्थानों से ही प्रवेश की अनुमति होगी। इन चारों गेटों पर तैनात पुलिस टीमें प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच करेंगी। 

    पंडाल परिसर में नहीं ले जा सकेंगे ज्वलशील पदार्थ

    पंडाल परिसर में बीड़ी, सिगरेट, माचिस, लाइटर तथा किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे कार्यक्रम स्थल को चार मुख्य सेक्टर और दस उपसेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर की कमान डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है, ताकि किसी भी परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। लगभग 700 पुलिस जवानों को सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा यातायात नियंत्रण के लिए तैनात किया गया है।

    मंडी शहर में वनवे ट्रैफिक

    मंडी शहर के अधिकांश मार्गों पर एकतरफा यातायात व्यवस्था रहेगी। वीआइपी आगंतुकों के लिए दो अलग प्रवेश द्वार तय किए गए हैं, जबकि वीवीआइपी के लिए एक विशेष गेट बनाया गया है, जहां सुरक्षा मानकों का सर्वोच्च स्तर लागू रहेगा। 

    भीड़ नियंत्रण का प्लान

    कार्यक्रम खत्म होने के बाद लाभार्थियों और दर्शकों को सुचारू रूप से बाहर निकालने के लिए 10 निकास द्वार खोले जाएंगे, जिससे भीड़ को नियंत्रित ढंग से मैदान से बाहर निकाला जा सके। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र को नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस के अलावा कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 

    कई निजी स्कूलों में अवकाश घोषित 

    भीड़ के दबाव और यातायात के संभावित प्रभाव को देखते हुए शहर के कई निजी स्कूलों में बच्चों को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह यातायात संबंधी निर्देशों और सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि जनसंकल्प सम्मेलन सुचारू और सुरक्षित रूप से आयोजित हो सके।

