    हिमाचल: सड़क किनारे मैगी खाने रुके पंजाब के दो युवकों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौके पर ही मौत; चालक पीछा कर पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रानीताल के पास बगलामुखी मंदिर के समीप, सड़क किनारे मैगी खाने रुके दो युवकों को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे एक की मौक ...और पढ़ें

    सड़क किनारे युवकों को रौंदने के बाद पुलिस ने दरकाटा में ट्रक चालक को पकड़ा।

    जागरण टीम, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सड़क किनारे रुके युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस चौकी रानीताल के तहत बगलामुखी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है दोनों युवक सड़क किनारे मैगी खाने रुके थे, इस दौरान ट्रक ने उन्हें रौंद दिया।

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची तथा स्थिति का जायजा लेते हुए प्राथमिक सहायता प्रदान की गई। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई  अमल में लाई गई।

    प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि ट्रक नंबर एचपी 19 एबी 6577 जो देहरा से कांगड़ा की ओर जा रहा था ने बंगलामुखी मंदिर के समीप सड़क किनारे खड़े व्यक्तियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक घटनास्थल से फरार हो गया।

    पंजाब के जालंधर निवासी दोनों

    घटना में दोनों युवक घायल हो गए। हादसे में घायल 25 वर्षीय जस्सी पुत्र स्व. कुलदीप कुमार, निवासी अब्बाधपुरा, जिला जालंधर (पंजाब) को स्थानीय लोगों ने तुरंत सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया। दूसरा घायल 21 वर्षीय केशव चौधरी पुत्र राम जमेश चौधरी, निवासी ग्रीन वैली, पोहरीवाला, जिला जालंधर (पंजाब) अचेत हालत में था। पुलिस ने उसे देहरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    फरार चालक दरकाटा में पकड़ा

    फरार ट्रक चालक कुलदीप, पुत्र कहर सिंह, निवासी गांव पद्दर, डाकखाना सलूनी, जिला चंबा (हि.प्र.) को पुलिस टीम ने दरकाटा क्षेत्र के समीप गिरफ्तार कर लिया गया है तथा ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।

    हरिपुर थाना में मामला दर्ज

    पुलिस थाना हरिपुर में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई जारी है।

