हिमाचल: सड़क किनारे मैगी खाने रुके पंजाब के दो युवकों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौके पर ही मौत; चालक पीछा कर पकड़ा

जागरण टीम, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सड़क किनारे रुके युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस चौकी रानीताल के तहत बगलामुखी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है दोनों युवक सड़क किनारे मैगी खाने रुके थे, इस दौरान ट्रक ने उन्हें रौंद दिया।



सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची तथा स्थिति का जायजा लेते हुए प्राथमिक सहायता प्रदान की गई। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई।



प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि ट्रक नंबर एचपी 19 एबी 6577 जो देहरा से कांगड़ा की ओर जा रहा था ने बंगलामुखी मंदिर के समीप सड़क किनारे खड़े व्यक्तियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक घटनास्थल से फरार हो गया।