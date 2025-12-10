हिमाचल: आपदा में उफनता नाला पार कर वैक्सीन लगाने वाली हेल्थ वर्कर को 5 लाख रुपये इनाम, घर से पुणे तक मिला VIP ट्रीटमेंट

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आपदा के दौरान जुलाई में दो माह के बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए उफनते नाले को कूदकर पार करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सीरम कंपनी ने सम्मानित किया है। चौहारघाटी के सुधार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की कार्यकर्ता कमला देवी को सीरम कंपनी ने पांच लाख रुपये की राशि दी है।



सीरम कंपनी के अध्यक्ष डा. सायरस पूनावाला ने पुणे स्थित अपने घर में महिला कार्यकर्ता को सम्मानित किया। इससे पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी कमला देवी के इस साहसिक कार्य के लिए प्रशंसा पत्र भेज चुके हैं।

रास्ते बंद होने पर जान जोखिम में डालकर किया था नाला पार जुलाई में आपदा के समय कमला देवी के पास पीएचसी सुधार के अलावा स्वाड का भी कार्यभार था। उस समय दो महीने के बच्चे को स्वाड में वैक्सीन लगनी थी। लेकिन रास्ते खराब और बंद होने के कारण उन्होंने रास्ते में पड़ते स्वाड़ नाले को पार करने का निर्णय लिया। महिला कार्यकर्ता ने वैक्सीन बाक्स सहित उफनते नाले को कूदकर पार किया व स्वाड गांव पहुंची। उनकी इस कूद का फोटो व वीडियो देशभर में प्रसारित हुआ था।

सीरम कंपनी ने लिया था सम्मानित करने का फैसला नौनिहालों को दी जाने वाली वैक्सीन अधिकतर सीरम कंपनी की होती है। ऐसे में जब कमला देवी के इस कार्य की जानकारी कंपनी के अध्यक्ष डॉ. सारयस पूनावाला को मिली तो उन्होंने उसे सम्मानित करने का फैसला लिया।