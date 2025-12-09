हिमाचल: प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों को करना होगा ब्रिज कोर्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह ब्रिज कोर्स उनके लिए अनिवार्य होगा, जिनके पास बीएड डिग्री है।



ब्रिज कोर्स में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

नामांकन के लिए आवेदन शुरू राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) के छह माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 दिसंबर होगी। कोर्स करने पर ही मिलेगी मान्यता निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने बताया कि ब्रिज कोर्स में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए योग्य बनाया जाएगा। बीएड के आधार पर पहली से पांचवीं के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी।