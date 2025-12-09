Language
    हिमाचल: प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों को करना होगा ब्रिज कोर्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय मुक्त वि ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह ब्रिज कोर्स उनके लिए अनिवार्य होगा, जिनके पास बीएड डिग्री है। 

    ब्रिज कोर्स में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

    नामांकन के लिए आवेदन शुरू

    राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) के छह माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 दिसंबर होगी। 

    कोर्स करने पर ही मिलेगी मान्यता

    निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने बताया कि ब्रिज कोर्स में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए योग्य बनाया जाएगा। बीएड के आधार पर पहली से पांचवीं के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी।

    इस अवधि में नियुक्त शिक्षकों के लिए कोर्स अनिवार्य

    बीएड की डिग्री के आधार पर निजी प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने यह छह महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है। 

    यहां करना होगा आवेदन

    यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) करवाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद ही शिक्षक स्कूलों में पहली से पांचवीं पढ़ा सकेंगे। सभी डिग्री धारकों को ऑनलाइन पोर्टल ww.bridge.nios.ac.in. पर ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करना होगा।

