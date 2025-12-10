Language
    हिमाचल सरकार के तीन साल: CM के गृह जिले से 106 बसों में मंडी पहुंचेंगे लोग, प्रशासन ने की नाश्ता-पानी की भी तैयारी

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मंडी में जनसंकल्प सम्मेलन होगा। हमीरपुर से 106 बसों में लोग मंडी पहुंचेंगे, जिनके लिए परिवहन, भोजन और सुर ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वीरवार को मंडी में होने वाले जनसंकल्प सम्मेलन के लिए सीएम के गृह जिला हमीरपुर से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सीएम के गृह जिले से 106 बसों में लोग मंडी पहुंचेंगे। 

    उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिला के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों सहित बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। इन सभी को मंडी तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन, भोजन और सुरक्षा संबंधी व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।

    उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

    बुधवार को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में उपायुक्त ने सभी एसडीएम, एचआरटीसी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला से लगभग 106 बसें लाभार्थियों के आवागमन के लिए तैनात की गई हैं, जबकि 100 से अधिक छोटे वाहन भी मंडी पहुंचने की उम्मीद है।

    सुबह के नाश्ते सहित पेयजल की व्यवस्था 

    डीसी ने कहा कि बसों में जाने वाले लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर सुबह के नाश्ते और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी उपमंडलों के यात्रियों के लिए अलग-अलग प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। वहीं, दोपहर का पैक्ड खाना सम्मेलन स्थल पर ही वितरित किया जाएगा

    नोडल अधिकारी किए तैनात

    भीड़ की सहज आवाजाही के लिए एचआरटीसी और एसडीएम कार्यालयों की ओर से नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं तथा सभी बसों के रूट पहले से तय कर दिए गए हैं। प्रत्येक बस पर विशेष स्टिकर भी लगाए जाएंगे, जिनसे यात्रियों को अपनी बस की पहचान आसानी से हो सके। 

    वाहनों की पार्किंग और रूट प्रबंधन को लेकर मंडी जिला के नोडल अधिकारियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। 

    परेशानी पर तुरंत नोडल अधिकारी से होगा संपर्क

    बैठक में एडीसी अभिषेक गर्ग, एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह, सहायक आयुक्त चिराग शर्मा, एचआरटीसी डीएम राजकुमार पाठक, डीआरडीए परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भोरंज, सुजानपुर और बड़सर के एसडीएम ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। यदि किसी भी यात्री को समस्या आती है तो संबंधित नोडल अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया जा सकेगा।


