हिमाचल सरकार के तीन साल: CM के गृह जिले से 106 बसों में मंडी पहुंचेंगे लोग, प्रशासन ने की नाश्ता-पानी की भी तैयारी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वीरवार को मंडी में होने वाले जनसंकल्प सम्मेलन के लिए सीएम के गृह जिला हमीरपुर से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सीएम के गृह जिले से 106 बसों में लोग मंडी पहुंचेंगे।



उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिला के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों सहित बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। इन सभी को मंडी तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन, भोजन और सुरक्षा संबंधी व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक बुधवार को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में उपायुक्त ने सभी एसडीएम, एचआरटीसी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला से लगभग 106 बसें लाभार्थियों के आवागमन के लिए तैनात की गई हैं, जबकि 100 से अधिक छोटे वाहन भी मंडी पहुंचने की उम्मीद है।

सुबह के नाश्ते सहित पेयजल की व्यवस्था डीसी ने कहा कि बसों में जाने वाले लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर सुबह के नाश्ते और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी उपमंडलों के यात्रियों के लिए अलग-अलग प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। वहीं, दोपहर का पैक्ड खाना सम्मेलन स्थल पर ही वितरित किया जाएगा