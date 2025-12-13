Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मशाला में Ind vs SA मैच पर बारिश का साया, एक दिन पहले छाए बादल, ...तो बारिश में धुल सकता है क्रिकेट का रोमांच?

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मैच से एक दिन पहले ही बादल छाए हुए हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    एचपीसीए का धर्मशाला स्थित क्रिकेट स्टेडियम। यहां बादल छाए हुए हैं। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच पर बादलों का साया है। मैच के दौरान बूंदाबांदी हो सकती है। धर्मशाला मैच के दौरान बारिश का अनुमान जताया गया है।

    मैच के लिए दोनों क्रिकेट टीमें शुक्रवार को धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। इस टी-20 मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों में कमाल का उत्साह है। टिकट काउंटर पर भी मारामारी है। टिकट लेने के लिए दर्शक घंटों कतारों में खड़े हो रहे हैं। लेकिन मौसम के पूर्वानुमान ने चिंता बढ़ा दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एचपीसीए की तैयारी

    हालांकि एचपीसीए के स्टेडियम में बारिश से निपटने की पूरी तैयारी है। मैदान को कवर करने के आलावा सुपर सोकर से मैदान को सुखाने का भी प्रबंध है।

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ विज्ञानी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने के कारण प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों विशेष रूप से लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के धौलाधार में हल्के हिमपात का अनुमान है। इस दौरान धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है।

    प्रदेशभर में छाए हुए हैं बादल

    प्रदेश में शनिवार को शिमला सहित धर्मशाला और अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंडी और बिलासपुर सहित ऊना में कोहरा पड़ने का अनुमान है।

    यह भी पढ़ें: Ind vs SA: धर्मशाला में छाए बादलों के बीच अभ्यास करने उतरेगी भारतीय टीम, मेहमान टीम की क्या है तैयारी? पहली बार ई-टिकट जारी 

    यहां न्यूनतम तापमान में गिरावट

    प्रदेश में ताबो में न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री की गिरावट आई है जबकि बाकी स्थानों पर 1 से 2 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हुई है। घने कोहरे के कारण बिलासपुर में दृश्यता 100 मीटर रही। जिसके कारण यातायात व्यवस्था पर असर रहा। मंडी में कोहरे के कारण दृश्यता 600 मीटर रही।

    शिमला और नेरी का तापमान

    प्रदेश में नेरी को छोड़ शिमला और पांवटा की रातें मैदानी क्षेत्र से कम ठंडी दर्ज की गई हैं। नेरी का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री जबकि शिमला, नाहन और पांवटा का 10 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान तीन से छह डिग्री दर्ज किया गया। शिमला का न्यूनतम तापमान इन दिनों सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया।