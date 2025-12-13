धर्मशाला में Ind vs SA मैच पर बारिश का साया, एक दिन पहले छाए बादल, ...तो बारिश में धुल सकता है क्रिकेट का रोमांच?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच पर बादलों का साया है। मैच के दौरान बूंदाबांदी हो सकती है। धर्मशाला मैच के दौरान बारिश का अनुमान जताया गया है।



मैच के लिए दोनों क्रिकेट टीमें शुक्रवार को धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। इस टी-20 मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों में कमाल का उत्साह है। टिकट काउंटर पर भी मारामारी है। टिकट लेने के लिए दर्शक घंटों कतारों में खड़े हो रहे हैं। लेकिन मौसम के पूर्वानुमान ने चिंता बढ़ा दी है।

एचपीसीए की तैयारी हालांकि एचपीसीए के स्टेडियम में बारिश से निपटने की पूरी तैयारी है। मैदान को कवर करने के आलावा सुपर सोकर से मैदान को सुखाने का भी प्रबंध है।



मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ विज्ञानी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने के कारण प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों विशेष रूप से लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के धौलाधार में हल्के हिमपात का अनुमान है। इस दौरान धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है।

प्रदेशभर में छाए हुए हैं बादल प्रदेश में शनिवार को शिमला सहित धर्मशाला और अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंडी और बिलासपुर सहित ऊना में कोहरा पड़ने का अनुमान है।