IMA POP: चंबा के छतराड़ी का सजल शर्मा बना भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, साधारण परिवार के बेटे की बड़ी उपलब्धि
जागरण संवाददाता, चंबा। जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र छतराड़ी के लिए शनिवार का दिन गर्व का प्रतीक बना, जब गांव के होनहार बेटे सजल शर्मा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग परेड के बाद जैसे ही उनके चयन और नियुक्ति की सूचना क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई।
साधारण परिवार से रखते हैं ताल्लुक
सजल शर्मा के पिता चमन लाल शर्मा पेशे से दुकानदार हैं और माता कंचन शर्मा गृहिणी हैं। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सजल का एक भाई भी है। उनके परिवार में खेल और अनुशासन की परंपरा रही है।
चाचा की बेटी क्रिकेटर, हिमाचल टीम की सदसय
सजल के चाचा की बेटी नैंसी शर्मा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं, जिससे परिवार की उपलब्धियों का दायरा और भी व्यापक हो गया है।
छतराड़ी, राजा का बाग व धर्मशाला में की पढ़ाई
सजल शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा शिव शक्ति पब्लिक स्कूल छतराड़ी से चौथी कक्षा तक हुई। इसके बाद उन्होंने कांगड़ा के राजा का बाग स्थित मांटेसरी कैम्ब्रिज स्कूल से पांचवीं से दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई की। जमा दो की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़ी (धर्मशाला) से प्राप्त की, जबकि स्नातक स्तर पर उन्होंने धर्मशाला कालेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की।
उत्तीर्ण की थी एनडीए की परीक्षा
पहले उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा उत्तीर्ण की और लगभग नौ माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद अधिकारी बनने की तैयारी के लिए उन्होंने चंडीगढ़, मेरठ, दिल्ली और भोपाल में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से मार्गदर्शन लिया।
2024 में हुआ चयन
वर्ष 2024 में उनका चयन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के लिए हुआ। शनिवार को देहरादून में आयोजित भव्य पासिंग परेड के बाद सजल शर्मा ने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कदम रखा। उनकी पहली तैनाती उत्तर प्रदेश में हुई है।
