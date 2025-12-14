IMA POP: चंबा के छतराड़ी का सजल शर्मा बना भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, साधारण परिवार के बेटे की बड़ी उपलब्धि

जागरण संवाददाता, चंबा। जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र छतराड़ी के लिए शनिवार का दिन गर्व का प्रतीक बना, जब गांव के होनहार बेटे सजल शर्मा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग परेड के बाद जैसे ही उनके चयन और नियुक्ति की सूचना क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई।

साधारण परिवार से रखते हैं ताल्लुक सजल शर्मा के पिता चमन लाल शर्मा पेशे से दुकानदार हैं और माता कंचन शर्मा गृहिणी हैं। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सजल का एक भाई भी है। उनके परिवार में खेल और अनुशासन की परंपरा रही है।

चाचा की बेटी क्रिकेटर, हिमाचल टीम की सदसय सजल के चाचा की बेटी नैंसी शर्मा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं, जिससे परिवार की उपलब्धियों का दायरा और भी व्यापक हो गया है। छतराड़ी, राजा का बाग व धर्मशाला में की पढ़ाई सजल शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा शिव शक्ति पब्लिक स्कूल छतराड़ी से चौथी कक्षा तक हुई। इसके बाद उन्होंने कांगड़ा के राजा का बाग स्थित मांटेसरी कैम्ब्रिज स्कूल से पांचवीं से दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई की। जमा दो की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़ी (धर्मशाला) से प्राप्त की, जबकि स्नातक स्तर पर उन्होंने धर्मशाला कालेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की।