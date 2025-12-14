Himachal News: चंबा में घर के बाहर से नाबालिग लड़की का अपहरण कर तीन लोगों ने किया दुष्कर्म
संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना चंबा के अंतर्गत तीन व्यक्तियों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर महिला पुलिस थाना में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद उसे उसके स्वजन के साथ भेज दिया है। अभी तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
शौच करने बाहर निकली और कर लिया अगवा
नाबालिग शुक्रवार रात अपने घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। इस दौरान इस्माइल ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर नाबालिग का अपहरण कर लिया। आरोप है कि तीनों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है।
पिता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज
शनिवार को नाबालिग के पिता ने महिला पुलिस थाना जाकर इस्माइल सहित दो अन्य पर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर बलदेव दत्त ने मामले की पुष्टि की है।
शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म, युवक के विरुद्ध केस
उधर, जिला शिमला के पुलिस थाना चिड़गांव क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता गर्भवती है। पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 16 वर्षीय बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। जनवरी 2025 में उनकी नाबालिग बेटी बिना बताए कहीं चली गई थी। 11 दिसंबर को उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी गर्भवती है और उसे कमला नेहरू अस्पताल शिमला लाया गया है। वह 12 दिसंबर को अस्पताल पहुंची।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि चिड़गांव निवासी अंकित ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपित को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
