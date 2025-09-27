Himachal: चंबा में भालू का एक और हमला, पति-पत्नी को किया लहुलूहान; आखिर रिहायशी क्षेत्र में क्यों पहुंच रहे खूंखार जानवर?
Chamba bear attack चंबा जिले के पांगी में एक मादा भालू ने पति-पत्नी पर हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया है। यह घटना सेरी गांव के पास हुई जहाँ भालू ने उनकी गाय को भी मार डाला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू भाग गया।
कृष्ण चंद राणा, पांगी (चंबा)। Chamba bear attack, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में लगातार दूसरे दिन भालू के हमले का मामला सामने आया है। जनजातीय क्षेत्र पांगी में मादा भालू ने पति-पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल पति और पत्नी को मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए रेफर कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह नरेण सिंह पुत्र मनी राम और उसकी पत्नी अनीता कुमारी अपने मवेशी को लेकर जा रहे थे, अचानक सेरी गांव से कुछ दूरी पर माता मंदिर रोड के पास मादा भालू ने उन पर हमला कर दिया।
गनीमत यह रही कि यह दोनों पति-पत्नी सड़क से नीचे गिर गए तो मादा भालू ने उन्हें छोड़कर उनकी गाय पर हमला कर दिया। मादा भालू ने गाय को मौके पर ही मार डाला।
बताया जा रहा है यह गाय गांव के अमर नाथ की थी, जो नरेण सिंह के मवेशियों के साथ थी। नरेण सिंह और उसकी पत्नी के शोर मचाने पर गांव वालों ने मौके पर पहुंच कर भालू को भगाया।
बीते कल भटियात विधानसभा क्षेत्र में एक भालू ने 24 साल की लड़की पर हमला बोल दिया था। हमले में युवती बुरी तरह से घायल हुई है।
एक माह पहले भी हुआ पांगी में भालू का हमला
करीब एक माह पहले फिंडरू गांव के प्यारू राम पर भी भालू ने हमला कर घायल किया था। प्यारू राम सुबह के समय किलाड़ के लिए आ रहा था, अचानक सिद्ध मंदिर के पास उस पर काले भालू ने हमला कर दिया। भालू ने उसके सिर और शरीर पर पंजे से जख्म कर दिए थे। करीब 60 टांके लगे थे।
इस कारण रिहायशी क्षेत्र में पहुंच रहे भालू
स्थानीय लोगों का कहना है आज कल भूरा व काला भालू फूलण, भंगड़ी मक्की सेब की फसल खाने के लिए जंगल से गांव में आ रहे हैं। खाने की तलाश में वह रिहायशी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं व सामने मनुष्य आ जाने पर उस पर हमला बोल दे रहे हैं।
प्रशासन व विभाग से कार्रवाई की मांग
ग्राम पंचायत किरयुनी के प्रधान बलवीर ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए पांगी प्रशासन और वन विभाग से मांग की है प्रभावित परिवार को तुरंत राहत दी जाए। साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है।
