चंबा में भालू के कहर से इलाके में दहशत, जंगल में पशु चराने गई महिला पर झपटा; गंभीर रूप से घायल युवती

चंबा जिले के भटियात उपमंडल में एक भालू ने 24 वर्षीय आरती देवी पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना कुड्डी पंचायत के देलग गाँव में हुई जब आरती अपने पशुओं को चरा रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बाद में टांडा रेफर कर दिया गया। वन विभाग ने पीड़िता के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान की है।

संवाद सहयोगी, चुवाड़ी। भटियात उपमंडल के अंतर्गत कुड्डी पंचायत के देलग नामक स्थान पर भालू ने एक युवती पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती की पहचान 24 वर्षीय आरती देवी के रूप में हुई है।

घायल आरती को चुवाड़ी स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के उपरांत उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा रैफर कर दिया गया है। कुड्डी पंचायात की प्रधान किरण बाला ने बताया कि वन विभाग ने 10,000 रुपए की मदद प्रारम्भिक तौर पर पीड़िता के परिवार को दी है और हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया है।