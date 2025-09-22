Himachal Landslide: बिलासपुर में साफ मौसम में हुआ भारी भूस्खलन, मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत
Bilaspur landslide बिलासपुर के कोठीपुरा में भूस्खलन से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 65 वर्षीय पुरुषोत्तम जंगल में बकरियां चराने गए थे तभी वे भूस्खलन की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।
जागरण संवाददाता, बिलासपुर। Bilaspur landslide, हिमाचल प्रदेश में वर्षा थम गई है और मौसम साफ रह रहा है। इसके बावजूद नुकसान कम नहीं हो रहा है। आए दिन कहीं न कहीं भूस्ख्लन हो रहा है। बिलासपुर सदर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत कोठीपुरा के पास कोट जंगल में रविवार शाम को 65 वर्षीय व्यक्ति की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई है।
बुजुर्ग व्यक्ति मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन के हवाले कर दिया है।
जानकारी के अनुसार पुरुषोतम पुत्र तोता राम निवासी गांव कोट डाकघर कल्लर तहसील सदर जिला बिलासपुर गत दिवस लगते जंगल में बकरियां चराने एवं सूखी लकड़ियां लाने गया था। कि अचानक वहां पर भूस्खलन हो गया और पुरुषोत्तम इसकी चपेट में आ गए।
ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला
बुजुर्ग भूस्खलन और मिट्टी के साथ गिर गया। इस दौरान मलबे में फंसे वृद्ध चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही सूखी लकड़ियां इकठ्ठे कर रहे रमेश चन्द घटनास्थल पर पहुंचा। इतनी देर में वहां पर आसपास काम कर रहे अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बडी मुश्किल से मिट्टी से निकाला।
बुजुर्ग लगी थीं अंदरूनी व बाहरी चोटें
बुजुर्ग के शरीर में अन्दरूनी व बाहरी चोटें लगी थी, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने कहा कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन के हवाले कर दिया है।
