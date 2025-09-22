Language
    Kullu Landslide: आपदा ने उजाड़ दिया पूरा बंदल गांव, बच्चे पूछ रहे कब तक टेंट में रहेंगे; चंदे राम का दूसरी बार टूटा घर

    By davinder thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)

    Himachal Pradesh Kullu landslide हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूस्खलन से बंदल गांव तबाह हो गया है जिससे कई परिवार बेघर हो गए। प्रभावित चंदे राम ने बताया कि उन्होंने अपना घर कई बार बनाया लेकिन आपदा ने उन्हें फिर से बेघर कर दिया। प्रशासन पर आरोप है कि भू-वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को ग्रामीणों से छिपाया गया।

    जिला कुल्लू के बंदल में भूस्खलन व भू धंसाव से तबाह गांव। जागरण

    दविंद्र ठाकुर, गुशैणी (कुल्लू)। Himachal Pradesh Kullu landslide, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की आपदा ने झकझोर दिया है। पूरे के पूरे गांव ही भूस्खलन और भूमि धंसने के कारण तबाह हो गए हैं। बच्चे स्वजन से पूछ रहे हैं अब क्या हमारा अपना घर नहीं होगा। पहले भी मकान बनाया था जो गिर गया अब तो जगह ही नहीं बची है। हमारी पढ़ाई कैसे होगी।

    बंदल गांव के प्रभावित चंदे राम ने बताया कि मेरे बच्चे पूछ रहे हैं अब कहां पर रहेंगे हम लोग। इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैंने चार कमरों को लकड़ी का मकान बनाया था, जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया है।

    पहले भी वर्ष 2023 में आपदा आई और उस समय भी मकान क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद फिर से मकान बनाया। अब दो सप्ताह पूर्व फिर से ऐसी आपदा आई कि हमें बेघर कर गई। हमारे पास अब न तो जमीन बची है और न ही रहने को छत। हम दो भाई हैं नौ-नौ बिस्वा जमीन हमारे पास है। लेकिन प्राकृतिक आपदा ऐसी आई कि मकान के साथ जमीन भी नहीं बची। अब तो जीवन यापन कैसे होगा इसकी चिंता सताने लगी है।

    पिछले दो सप्ताह से हम लोग टैंट में रह रहे हैं। अपना घर होते हुए भी आज टैंट में रहने को मजबूर है। चंदे राम के पांच सदस्य पत्नी शांता देवी, बेटी पूजा और अंजली व बेटा यशपाल अब टेंट में रह रहे हैं।

    प्रशासन ने नहीं बताई भू-विज्ञानिकों की रिपोर्ट

    चंदे राम ने कहा कि वर्ष 2023 में भू-विज्ञानी बंदल गांव में सर्वे करने आए थे।जिसमें उन्होंने इस जगह को रहने के लायक नहीं बताया है। इस बारे में हमें किसी ने भी नहीं बताया और हम लोगों ने फिर से यहीं पर मकान बना दिए। अब बेघर हो गए अगर हमें बताया होता तो हम लोग मकान किसी दूसरी जगह पर बनाते।

    क्या कहती हैं पंचायत प्रधान

    मुझे भी इस बार पता चला है कि भू-विज्ञानी की रिपोर्ट में यह लिखा है कि बंदल गांव रहने के योग्य नहीं है। लेकिन हमें प्रशासन की ओर से रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई है।

    - रामेश्वरी देवी प्रधान ग्राम पंचायत शरची।

    बंजार के बहुत से गांव में भू-धंसाव, कर रहे अध्ययन

    बंजार उपमंडल में बहुत से गांव में भू-धंसाव हुआ है। इसकी जांच के लिए टीम बुलाई गई है। इसके अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जाएगा।

    - तोरूल एस रवीश उपायुक्त कुल्लू।

