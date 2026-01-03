सोनीपत में इनेलो नेता की हत्या का मामला, प्रॉपर्टी और लेन-देन का एंगल खंगाल रही पुलिस
सोनीपत में इनेलो के युवा हलका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दहिया की हत्या के मामले में पुलिस प्रॉपर्टी डीलिंग और पैसों के लेन-देन के एंगल की गहन जांच कर रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में इनेलो के राई विधानसभा क्षेत्र से युवा हलका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उर्फ बीनू दहिया की हत्या के मामले में पुलिस प्रॉपर्टी डीलिंग और पैसों के लेन-देन से जुड़े एंगल की गहन जांच कर रही है। भूपेंद्र का अधजला शव दिल्ली के लामपुर स्थित एक फार्म हाउस में मिला था। पुलिस को आशंका है कि हत्या किसी करीबी व्यक्ति द्वारा की गई हो सकती है।
भूपेंद्र दहिया बृहस्पतिवार रात को नाहरी गांव से अपने फार्म के लिए निकले थे। शुक्रवार दिन में उनके शव के मिलने की सूचना सामने आई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की दो टीमें नाहरी गांव पहुंचीं और परिजनों से पूछताछ कर हत्या से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली।
15-16 लाख रुपए साथ होने का दावा
स्वजनों ने बताया कि एक जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे भूपेंद्र घर पर खाना खाने के बाद कार्यालय जाने की बात कहकर निकले थे। उन्होंने पत्नी को बताया था कि उन्हें किसी को 14-15 लाख रुपये का भुगतान करना है। इसके लिए वह घर से करीब 10 लाख रुपये नकद लेकर निकले थे, जबकि शेष रकम बैंक से निकालने की योजना थी। परिवार का दावा है कि उनके पास कुल 15-16 लाख रुपये थे।
पुलिस जांच में सामने आया है कि भूपेंद्र की सिर में कुल्हाड़ी से तीन से चार वार कर हत्या की गई है। इसके बाद शव को दिल्ली के एक फार्म हाउस में ले जाकर जलाने का प्रयास किया गया। मौके से 500-500 रुपये के जले हुए नोट, एक सोने का कड़ा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
किसी प्रकार की रंजिश से परिवार का इनकार
स्वजनों का कहना है कि भूपेंद्र का किसी से कोई झगड़ा या रंजिश नहीं थी। वह करीब 15 वर्षों से प्रापर्टी डीलिंग और ब्याज पर रुपये देने का काम कर रहे थे। इसी कारण पुलिस लेन-देन और प्रापर्टी से जुड़े मामलों को मुख्य एंगल मानकर जांच कर रही है।
गांव नाहरी निवासी भूपेंद्र अपने बड़े भाई, मां, पत्नी और दो बेटों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। 20 सितंबर 2025 को उन्हें राई विधानसभा क्षेत्र का इनेलो युवा हलका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हत्या के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में रोष है। पार्टी नेताओं और स्वजनों ने आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
