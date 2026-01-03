सोनीपत में इनेलो नेता की हत्या का मामला, प्रॉपर्टी और लेन-देन का एंगल खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में इनेलो के राई विधानसभा क्षेत्र से युवा हलका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उर्फ बीनू दहिया की हत्या के मामले में पुलिस प्रॉपर्टी डीलिंग और पैसों के लेन-देन से जुड़े एंगल की गहन जांच कर रही है। भूपेंद्र का अधजला शव दिल्ली के लामपुर स्थित एक फार्म हाउस में मिला था। पुलिस को आशंका है कि हत्या किसी करीबी व्यक्ति द्वारा की गई हो सकती है।

भूपेंद्र दहिया बृहस्पतिवार रात को नाहरी गांव से अपने फार्म के लिए निकले थे। शुक्रवार दिन में उनके शव के मिलने की सूचना सामने आई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की दो टीमें नाहरी गांव पहुंचीं और परिजनों से पूछताछ कर हत्या से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली।

पुलिस जांच में सामने आया है कि भूपेंद्र की सिर में कुल्हाड़ी से तीन से चार वार कर हत्या की गई है। इसके बाद शव को दिल्ली के एक फार्म हाउस में ले जाकर जलाने का प्रयास किया गया। मौके से 500-500 रुपये के जले हुए नोट, एक सोने का कड़ा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।