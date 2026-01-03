Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनीपत में युवक ने मिनी सचिवालय गेट पर पीया कीटनाशक, पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    सोनीपत के राथधाना गांव के राजेश ने मिनी सचिवालय गेट पर कीटनाशक पी लिया। उसका आरोप है कि पुलिस उसके दामाद की हत्या के मामले में बार-बार पूछताछ कर उसे म ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सोनीपत के राथधाना गांव के राजेश ने मिनी सचिवालय गेट पर कीटनाशक पी लिया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। शुक्रवार दोपहर को राथधाना गांव के एक युवक ने गोहाना रोड पर मिनी सचिवालय के मेन गेट पर कीटनाशक पी लिया। आरोप है कि युवक को उसके दामाद की हत्या के मामले में बार-बार पूछताछ और जांच के कारण पुलिस परेशान कर रही थी।

    पुलिस को हत्या में उसकी संलिप्तता का शक था। युवक शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराने मिनी सचिवालय गया था। कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी पर तैनात पुलिस ने उसे बेहोशी की हालत में PCR वैन से सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे खानपुर कलां के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।

    कीटनाशक पीने वाले युवक की पहचान राथधाना के 35 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है, जो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में क्लीनर का काम करता है। राजेश का आरोप है कि बहालगढ़ थाना पुलिस उसके दामाद का शव मिलने के मामले में उसकी पत्नी हलीमा और परिवार के अन्य सदस्यों को शक के दायरे में रखकर बेवजह परेशान कर रही है। वह बार-बार पूछताछ से मानसिक तनाव में था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया।

    डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट, कुशलपाल ने बताया कि एक युवक ने मिनी सचिवालय के गेट के पास कीटनाशक पी लिया है। उसका इलाज चल रहा है। हालत में सुधार होने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    राजेश की शादी हलीमा नाम की मुस्लिम महिला से हुई है। कुछ दिन पहले उनका दामाद लापता हो गया था और बाद में उसका शव मिला था। इस मामले में बहालगढ़ थाना पुलिस राजेश की पत्नी हलीमा और एक अन्य युवती से पूछताछ कर रही है।

    राजेश का कहना है कि वह और उसका परिवार कभी भी अपने दामाद को नहीं मार सकते। उसने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि उसने मानसिक तनाव के कारण कीटनाशक पी लिया।