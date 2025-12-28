कुरुक्षेत्र में सफलता के बाद प्रदेश की 7 जिला जेलों में पेट्रोल पंपों का लोकार्पण, जेल मंत्री ने सोनीपत से किया शुभारंभ
कुरुक्षेत्र में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद, जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सोनीपत से हरियाणा की सात जेलों में पेट्रोल पंपों का उद्घाटन किया। इन पंपों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता सोनीपत। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए आपराधिक गतिविधियों को कम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जेल अब दंड नहीं सुधार की दिशा में उदाहरण बन रही हैं, जिसके कारण प्रदेश की जेलों में सुधार के साथ-साथ बंदियों को नवाचार कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सजा उपरांत कैदी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
रविवार को जेल मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, नगर निगम मेयर राजीव जैन, जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय की मौजूदगी में जिला जेल, सोनीपत परिसर से सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला, यमुनानगर और नूंह जेल परिसर में स्थापित जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया।
जेलमंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि बंदियों को उनके अच्छे आचरण के आधार पर जेल से बाहर काम के अवसर की संभावना को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर कुरुक्षेत्र जेल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जेल फिलिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी, इसकी सफलता उपरांत प्रदेश में 11 जेलों में जेल फिलिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया और आज इसी प्रक्रिया में 7 पम्पों का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश की नारनौल, भिवानी, सिरसा व झज्जर जेल परिसर में भी जेल फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि यदि सही योजना, ईमानदार क्रियान्वयन और सार्वजनिक उपक्रमों का सहयोग मिले तो जेलों को आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और सुधारात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा की जेलें देश की सबसे सुरक्षित और अनुशासित जेलें हैं। आधुनिक सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी कैम्रर, जैमर, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और सतत निगरानी से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है।
बंदियों के कल्याण में हरियाणा की जेलें अग्रणी
जेलमंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जेलों में कैदियों को दंड के साथ-साथ मानवीय गरिमा का संरक्षण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंदियों को शिक्षा, विशेषकर नवाचार और कौशल विकास से भरपूर शिक्षा उपलब्ध करवाने में हरियाणा की जेलें अग्रणी है।
इसी महीने देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा गुरुग्राम जेल से आईटीआई के डिप्लोमा कोर्स व पालीटेक्निक कोर्सों की शुरुआत की गई थी, जिसका आज अन्य प्रदेश अनुसरण कर रहे हैं। हरियाणा सुनिश्चित कर रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की मुख्यधारा में जुड़ सके।
इसलिए प्रदेश की जेलों को सुधार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनाने का काम किया जा रहा है। जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय ने कहा कि प्रदेश की जेलों में 50 गैंगस्टरों को अलग-अलग स्थानों पर रखा गया है, ताकि उनका नेटवर्क न बन सके।
उन्होंने कहा कि आज जेलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों की बदौलत अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि वो अन्य अपराध में भागीदार न बन सके। इस अवसर पर भाजपा नेता अनिल ठक्कर, जसबीर दोदवा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के डिविजनल हेड अनिल कुमार, जेल सलाहकार जगजीत सिंह, जेल अधीक्षक राजेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।
