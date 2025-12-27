रोहित गोदारा गैंग ने सोनीपत के कारोबारी से मांगी दो करोड़ की रंगदारी, ऑडियो भेजकर दी बर्बाद करने की धमकी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। विदेश में छिपे गैंग्स्टर रोहित गोदारा की गैंग ने सोनीपत के फूड सप्लीमेंट कारोबारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। आडियो रिकार्डिंग भेज कर धमकाया है कि रंगदारी न देने पर बर्बाद कर दिए जाओगे। वहीं, फोन काल करके की गैंग के सदस्य महेंद्र ढीढलाना ने रंगदारी की मांग की है।

कारोबारी की फूड स्पलीमेंट की शाप बहालगढ़ के साथ ही देश-विदेश में भी है। उनके 100 से ज्यादा स्टोर चल रहे हैं। कारोबारी ने पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। गोदारा गैंग के सदस्य ने कॉल पर मांगी रंगदारी गांव गुमड़ के रहने वाले वीरेंद्र पहल का न्यूट्रीशन का मुख्य स्टोर सोनीपत के बहालगढ़ क्षेत्र में स्थित है। यह ब्रांड देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से विस्तार कर चुका है। रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य महेंद्र ढीढलाना की ओर से कारोबारी वीरेंद्र पहल को काल कर रंगदारी मांगी है।

वहीं, वीरेंद्र को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। उनके पास आडियो रिकार्डिंग भी भेजी गई। जिसमें दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की गई और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। धमकी मिलने के बाद पहल न्यूट्रीशन के मालिक वीरेंद्र पहल पुलिस को शिकायत दी है। अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।