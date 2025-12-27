Language
    रोहित गोदारा गैंग ने सोनीपत के कारोबारी से मांगी दो करोड़ की रंगदारी, ऑडियो भेजकर दी बर्बाद करने की धमकी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    सोनीपत के फूड सप्लीमेंट कारोबारी वीरेंद्र पहल से गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। गैंग के सदस्य महेंद्र ढीढलाना ने ऑड ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोहित गोदारा गैंग ने सोनीपत के फूड सप्लीमेंट कारोबारी से मांगी दो करोड़ की रंगदारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। विदेश में छिपे गैंग्स्टर रोहित गोदारा की गैंग ने सोनीपत के फूड सप्लीमेंट कारोबारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। आडियो रिकार्डिंग भेज कर धमकाया है कि रंगदारी न देने पर बर्बाद कर दिए जाओगे। वहीं, फोन काल करके की गैंग के सदस्य महेंद्र ढीढलाना ने रंगदारी की मांग की है।

    कारोबारी की फूड स्पलीमेंट की शाप बहालगढ़ के साथ ही देश-विदेश में भी है। उनके 100 से ज्यादा स्टोर चल रहे हैं। कारोबारी ने पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है।

    गोदारा गैंग के सदस्य ने कॉल पर मांगी रंगदारी

    गांव गुमड़ के रहने वाले वीरेंद्र पहल का न्यूट्रीशन का मुख्य स्टोर सोनीपत के बहालगढ़ क्षेत्र में स्थित है। यह ब्रांड देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से विस्तार कर चुका है। रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य महेंद्र ढीढलाना की ओर से कारोबारी वीरेंद्र पहल को काल कर रंगदारी मांगी है।

    वहीं, वीरेंद्र को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। उनके पास आडियो रिकार्डिंग भी भेजी गई। जिसमें दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की गई और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। धमकी मिलने के बाद पहल न्यूट्रीशन के मालिक वीरेंद्र पहल पुलिस को शिकायत दी है। अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

    स्टोर का प्रचार करते है हरियाणवी कलाकार 

    पहल न्यूट्रीशन ब्रांड की पहचान बड़े स्तर पर हरियाणवी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के नामचीन सितारों से कराए जाने वाले प्रमोशन से भी है। इंटरनेट मीडिया और पब्लिक इवेंट्स के जरिए ब्रांड की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी के चलते वह गैंग्स्टर की नजर में आए हैं। जिसके बाद उनसे रंगदारी की मांग की गई है।