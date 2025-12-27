कुलदीप सेंगर को जमानत पर युवा कांग्रेस का फूटा गुस्सा, सोनीपत में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन
सोनीपत में युवा कांग्रेस ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के विरोध में प्रदर्शन किया। हरियाणा युवा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपित और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के विरोध में शनिवार को युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरियाणा युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रविंद्र उर्फ सोनू जसराना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारी कोर्ट परिसर के पास एकत्र हुए और भाजपा की नीतियों पर रोष जताया। सोनू जसराना ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के नेता ही बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि आम आदमी न्याय के लिए भटक रहा है, जबकि सत्ता से जुड़े लोगों को कानून में ढील मिल रही है। युवा कांग्रेसियों ने मांग की कि आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीडि़त परिवार को सुरक्षा दी जाए। इस दौरान मोहित, विक्की, सोनी, मनदीप, अमित रहे।
