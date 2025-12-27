कुलदीप सेंगर को जमानत पर युवा कांग्रेस का फूटा गुस्सा, सोनीपत में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, सोनीपत। उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपित और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के विरोध में शनिवार को युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरियाणा युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रविंद्र उर्फ सोनू जसराना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

