सीएम नायब सैनी की खरखौदा विकास रैली को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, जनता को इन बड़ी घोषणाओं की आस

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। अनाज मंडी, खरखौदा में आयोजित होने वाली खरखौदा विकास रैली को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस विकास रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

रैली को लेकर शनिवार को प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।



शनिवार की सुबह पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी विधायक पवन खरखौदा के साथ रैली स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विकास रैली को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

इसके बाद रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने आयोजन स्थल अनाज मंडी का विस्तृत निरीक्षण किया। किया गहन निरीक्षण निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंच व पंडाल निर्माण, बैठने की समुचित व्यवस्था, सांस्कृतिक मंच, वीआइपी गैलरी, मीडिया गैलरी, पार्किंग स्थल, यातायात प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, स्वच्छता, शौचालयों की उपलब्धता, एंबुलेंस व मेडिकल सुविधाएं तथा सुरक्षा प्रबंधों की गहनता से समीक्षा की।

निरीक्षण से पहले अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रैली से जुड़ी व्यवस्थाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें।

अतिरिक्त उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के आगमन व प्रस्थान मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित व सुचारू रखने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को लेकर वैकल्पिक मार्गों की पूर्व योजना बनाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, पार्किंग स्थलों पर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा आमजन की सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।

स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त एंबुलेंस, मेडिकल स्टाफ और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं नगर पालिका को आयोजन स्थल व आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई, कूड़ा प्रबंधन और शौचालयों की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

इस मौके पर नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार, एसीयूटी योगेश दिल्हौर, डीसीपी कुशल सिंह, एसएमडीए की एडिशनल सीईओ वीना हुड्डा, एसडीएम निर्मल नागर, एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, एसीपी जीत बेनीवाल, एसीपी राजदीप मोर, थाना प्रभारी पवन मलिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।