गन्नौर में आधार कार्ड केंद्र बंद होने से लोग परेशान, प्रशासन से जल्द शुरू करने की मांग
गन्नौर में कई दिनों से आधार कार्ड केंद्र बंद होने से नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। लोग नए आधार बनवाने, सुधार करवाने या मोबाइल लिंक कराने के लिए ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। शहर में आधार कार्ड केंद्र पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करवाने के लिए लोग रोज नगर पालिका और अन्य कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
आधार केंद्र नगर पालिका, उपमंडल अस्पताल, बीडीपीओ कार्यालय और तहसील कार्यालय में संचालित होते हैं, लेकिन लगभग सभी केंद्र बंद होने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। नए आधार कार्ड बनवाने वाले विद्यार्थी, पेंशन और बैंक संबंधी कार्य करवाने वाले वरिष्ठ नागरिक, छोटे बच्चे, नाम-पता अपडेट कराने तथा मोबाइल-आधार लिंक कराने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
लोगों ने जल्द शुरू करने का अपील
लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन से जल्द से जल्द केंद्र शुरू करवाने की मांग की। लोगों ने कहा कि अगर समय पर केंद्र चालू नहीं हुए तो उनके बच्चों पढ़ाई, सरकारी योजनाओं और बैंकिंग कार्यों पर असर पड़ेगा।
इस संबंध में एसडीएम प्रवेश कादियान से बात की गई तो आश्वासन दिया कि इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और केंद्र जल्द ही चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा।
