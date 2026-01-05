गन्नौर में आधार कार्ड केंद्र बंद होने से लोग परेशान, प्रशासन से जल्द शुरू करने की मांग

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। शहर में आधार कार्ड केंद्र पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करवाने के लिए लोग रोज नगर पालिका और अन्य कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निराश होकर लौटना पड़ रहा है।

आधार केंद्र नगर पालिका, उपमंडल अस्पताल, बीडीपीओ कार्यालय और तहसील कार्यालय में संचालित होते हैं, लेकिन लगभग सभी केंद्र बंद होने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। नए आधार कार्ड बनवाने वाले विद्यार्थी, पेंशन और बैंक संबंधी कार्य करवाने वाले वरिष्ठ नागरिक, छोटे बच्चे, नाम-पता अपडेट कराने तथा मोबाइल-आधार लिंक कराने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।