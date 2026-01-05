सोनीपत के इस गांव को मिली बड़ी सौगात, 10 लाख रुपये में बनकर तैयार हुआ शानदार पार्क

सोमवार को बरोदा हलका से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप सांगवान ने बतौर मुख्य अतिथि इसका लोकार्पण किया। जिस जगह पार्क तैयार किया गया है यहां पर पहले गंदगी की भरमार थी। ग्रामीण कचरा व गोबर डालते थे। आबादी के बीच में इस जगह अब पार्क तैयार हो गया है।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में गोहाना के गांव छिछड़ाना में नया पार्क तैयार हो गया है। पार्क पर 10 लाख रुपये की लागत आई और इसका नामकरण भगवान परशुराम पार्क किया गया।

सांगवान ने कहा कि अब ग्रामीणों को घर के पास ही सुबह व शाम सैर करने की सुविधा मिलेगी। सर्दी में दिन के समय बुजुर्ग व बच्चे यहां धूप का आनंद ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि नायब सरकार नायाब कार्य कर रही है। सरकार हलका के सभी गांवों में विकासकार्यों के लिए पर्याप्त ग्रांट दे रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच राजबीर मलिक ने की।

वहीं, इस मौके पर पूर्व सरपंच सूरजमल, दारा सिंह नैन, पंचायत सचिव रीनू मलिक, हवा सिंह, सोमदत्त शर्मा, श्रीभगवान, महेंद्र रहे।