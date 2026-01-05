Language
    सोनीपत के पुरखास रोड ओवरब्रिज पर लौटी रोशनी, आवागमन हुआ आसान

    By Deepak Gijwal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    पुरखास रोड ओवरब्रिज पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की समस्या अब खत्म हो गई है। दैनिक जागरण द्वारा मुद्दा उठाने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और संबंधि ...और पढ़ें

    ओवरब्रिज पर जल रही लाइटें और वहां से गुजरते बाइक सवार। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। JAGRAN IMPACT पुरखास रोड ओवरब्रिज से आखिरकार अंधकार छंट गया। शहर के सबसे लंबे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से हो रही परेशानी के मुद्दे को दैनिक जागरण ने चार जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

    जिसके बाद अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लिया। स्ट्रीट लाइट की देखरेख कर रही एजेंसी की जवाबदेही तय की। जिसके बाद स्ट्रीट लाइट कर ओवरब्रिज को फिर से जगमग कर दिया गया है। यहां आवगमन सुगम हो गया है।

    रोज गुजरते हैं 10 हजार वाहन

    शहर के जटवाड़ा क्षेत्र से गोहाना बाइपास को जोड़ने के लिए बनाया गया। शहर का सबसे लंबा ओवरब्रिज है। इसकी लंबाई 1018 मीटर है जबकि यह आठ मीटर चौड़ा है। यहां हर रोज यहां से 10 हजार से ज्यादा वाहन गुजरते है। जाहरी, थरिया, शहजादपुर, उल्देपुर, ठरू, सांदल कलां, सांदल खुर्द, पुरखास, पांची, उदेशीपुर समेत कई गांवों को यह जोड़ता है।

    पिछले कई दिन से यहां लगी स्ट्रीट लाइट खराब थी। स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से लोग परेशान थे। यहां से भारी वाहन भी गुजरते है। अंधेरे के कारण लोग गंतव्य तक पहुंचने के लिए छह किलोमीटर घूम कर आने-जाने को मजबूर हो रहे हो रहे थे।

    समय के साथ ही ईंधन भी खर्च हो रहा था। जो यहां से गुजर रहे थे उनको हादसे का डर सता रहा था। लोगों की परेशानी को लेकर दैनिक जागरण ने मुद्दा उठाया। मामले से अधिकारियों को अवगत कराया। जिसके बाद अब स्ट्रीट लाइट की खामियों को दूर कर यहां पर रोशनी की बेहतर व्यवस्था कर दी गई।

    कनेक्शन में दिक्कत की वजह से समस्या हुई थी। एजेंसी के प्रतिनिधियों को बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। अब ओवरब्रिज पर सभी लाइटें चालू करवा दी गई है। इसकी लगातार निगरानी के भी निर्देश दिए गए है।

    -

    बिजेंद्र जेई, बिजली शाखा, नगर निगम