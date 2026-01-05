सोनीपत के पुरखास रोड ओवरब्रिज पर लौटी रोशनी, आवागमन हुआ आसान

जागरण संवाददाता, सोनीपत। JAGRAN IMPACT पुरखास रोड ओवरब्रिज से आखिरकार अंधकार छंट गया। शहर के सबसे लंबे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से हो रही परेशानी के मुद्दे को दैनिक जागरण ने चार जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

जिसके बाद अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लिया। स्ट्रीट लाइट की देखरेख कर रही एजेंसी की जवाबदेही तय की। जिसके बाद स्ट्रीट लाइट कर ओवरब्रिज को फिर से जगमग कर दिया गया है। यहां आवगमन सुगम हो गया है। रोज गुजरते हैं 10 हजार वाहन शहर के जटवाड़ा क्षेत्र से गोहाना बाइपास को जोड़ने के लिए बनाया गया। शहर का सबसे लंबा ओवरब्रिज है। इसकी लंबाई 1018 मीटर है जबकि यह आठ मीटर चौड़ा है। यहां हर रोज यहां से 10 हजार से ज्यादा वाहन गुजरते है। जाहरी, थरिया, शहजादपुर, उल्देपुर, ठरू, सांदल कलां, सांदल खुर्द, पुरखास, पांची, उदेशीपुर समेत कई गांवों को यह जोड़ता है।

पिछले कई दिन से यहां लगी स्ट्रीट लाइट खराब थी। स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से लोग परेशान थे। यहां से भारी वाहन भी गुजरते है। अंधेरे के कारण लोग गंतव्य तक पहुंचने के लिए छह किलोमीटर घूम कर आने-जाने को मजबूर हो रहे हो रहे थे।