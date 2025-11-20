रोहतक ऑनर किलिंग: लव मैरिज का खौफनाक अंत, मां की मौत पर बिलख रहा 2 साल का बेटा; हमलावर के साथ भाई ने मारी गोली

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव काहनी साढ़े सात में आनर किलिंग मामले में मृतक विवाहिता सपना के शव का वीरवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। सिविल अस्पताल के तीन डाक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि विवाहिता सपना की छाती में गोली मारी गई जो कमरे से मिली है। जबकि सपना के देवर साहिल के पेट में गोली मारी थी, जोकि कमर में फंसी हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डाक्टरों ने टीम ने आपरेशन कर गोली को निकाल दिया है। सपना के पति ने अपने साले और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दी है। मामले में कार्रवाई करते हुए स्वजनों के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया।

काहनी गांव की रहने वाली निर्मला ने बताया कि मेरे बड़े बेटे सूरज ने 3 साल पहले गांव की ही 23 वर्षीय सपना से लव मैरिज की थी। सूरज आटो चलाता है। शादी के बाद इनका 2 साल का बेटा है। सपना के परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं थे।