Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक ऑनर किलिंग: लव मैरिज का खौफनाक अंत, मां की मौत पर बिलख रहा 2 साल का बेटा; हमलावर के साथ भाई ने मारी गोली

    By Manoj Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:33 PM (IST)

    रोहतक के गांव काहनी में ऑनर किलिंग के मामले में विवाहिता सपना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छाती में गोली लगने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रेम विवाह से नाराज़ सपना के परिवार वालों पर हत्या का आरोप है, पुलिस ने चार टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहतक ऑनर किलिंग: लव मैरिज का खौफनाक अंत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव काहनी साढ़े सात में आनर किलिंग मामले में मृतक विवाहिता सपना के शव का वीरवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। सिविल अस्पताल के तीन डाक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि विवाहिता सपना की छाती में गोली मारी गई जो कमरे से मिली है। जबकि सपना के देवर साहिल के पेट में गोली मारी थी, जोकि कमर में फंसी हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाक्टरों ने टीम ने आपरेशन कर गोली को निकाल दिया है। सपना के पति ने अपने साले और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दी है। मामले में कार्रवाई करते हुए स्वजनों के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया।

    यह भी पढ़ें- रोहतक ऑनर किलिंग: शादी के तीन साल बाद गोली मारकर महिला की हत्या, देवर गंभीर रूप से घायल; CCTV में दिखे हमलावर

    अब शुक्रवार को शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सपना का 2 साल का बेटा भी है। इस हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें हमलावर पिस्टल लहराते हुए घर की तरफ जाते और कत्ल के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं।

    काहनी गांव की रहने वाली निर्मला ने बताया कि मेरे बड़े बेटे सूरज ने 3 साल पहले गांव की ही 23 वर्षीय सपना से लव मैरिज की थी। सूरज आटो चलाता है। शादी के बाद इनका 2 साल का बेटा है। सपना के परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं थे।

    यह भी पढ़ें- रोहतक में ऑनर किलिंग: सपना की हत्या पहला मामला नहीं, झूठी शान के लिए 12 साल में चौथी बेटी को उतारा मौत के घाट

    इसलिए शुरू में दोनों रोहतक में किराए के घर में रहे। 2 साल पहले सूरज और सपना गांव में आकर रहने लग गए। इस बात से सपना का परिवार बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसी रंजिश में बुधवार की रात को वारदात को अंजाम दिया गया था।

    इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी रवि खुंडिया का कहना है कि विवाहिता सपना की हत्या और देवर को गोली मारकर घायल करने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। चार टीम गठित की गई है। सपना के भाई संजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है।

    यह भी पढ़ें- रोहतक ऑनर किलिंग: बेटे के जन्मदिन से पहले मां की हत्या, बदमाशों ने मारी चार गोली, हमलावरों को देख डर गई थी सपना