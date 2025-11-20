रोहतक ऑनर किलिंग: शादी के तीन साल बाद गोली मारकर महिला की हत्या, देवर गंभीर रूप से घायल; CCTV में दिखे हमलावर
रोहतक के काहनी गांव में आनर किलिंग की घटना में 23 वर्षीय सपना की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके देवर साहिल गंभीर रूप से घायल हो गए। सपना और सूरज ने तीन साल पहले कोर्ट मैरिज की थी, जिससे सपना का परिवार नाखुश था। घटना के समय सूरज घर पर नहीं था।
जागरण संवाददाता, रोहतक। काहनी गांव में गुरुवार रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। गांव में आनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 23 वर्षीय सपना पत्नी सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका देवर साहिल पुत्र देवेंद्र (20) गंभीर रूप से घायल हो गया।
दोनों को देर रात लगभग पाैने 11 बजे पीजीआइएमएस रोहतक लाया गया, जहां डाक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया। साहिल का अस्पताल में उपचार जारी है। गोली चलाने वाले हमलावरों की संख्या चार बताई जा रही है।
जब यह वारदात अंजाम दी गई, उस समय सूरज शहर में आटो लेकर आया हुआ था और घर पर सूरज की मां, भाई और पत्नी व बेटा ही थे। खास बात यह है कि अभी 22 नवंबर को सूरज के बेटे का जन्मदिन भी है। इसके लिए घर पर समारोह की भी तैयारी चल रही थी।
सपना ने तीन साल पहले सूरज के साथ की थी कोर्ट मैरिज
जानकारी के अनुसार कि सपना और सूरज ने करीब तीन वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी। यह विवाह सपना के मायकेवालों को स्वीकार नहीं था। विरोध के चलते सपना के परिवार ने स्पष्ट कह दिया था कि दोनों गांव में नहीं रह सकते। दबाव के कारण दंपती ने गांव छोड़ दिया और रोहतक शहर में किराए पर रहने लगे। दोनों का दो वर्ष का बेटा भी है।
पिछले करीब दो महीनों से सपना और सूरज ने गांव में आना-जाना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे फिर से वहीं रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर सपना का मायका पक्ष नाराज चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंंगाल रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर छापेमारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आनर किलिंग का लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
सीसीटीवी में दिखे हमलावर, सपना ने देख लिया था खतरा
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना वाली रात सपना ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चार हमलावरों को घर की ओर आते देख लिया। शक होने पर सपना गेट बंद करने लगी, तभी अचानक फायरिंग कर दी गई। बचाव में आगे आए देवर साहिल के पेट में भी एक गोली जा लगी। सूत्रों का दावा है कि गोली चलाने वाला सपना का भाई संजू है, जो वारदात के बाद फरार हो गया।
आटो चालक है सूरज, गृहिणी थी सपना
परिवार के मुताबिक सूरज आटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है, जबकि सपना गृहिणी थी। दंपती अपने छोटे बच्चे के साथ सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पारिवारिक रंजिश ने इसे एक हृदयविदारक घटना में बदल दिया।
