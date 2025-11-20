रोहतक ऑनर किलिंग: शादी के तीन साल बाद गोली मारकर महिला की हत्या, देवर गंभीर रूप से घायल; CCTV में दिखे हमलावर

जागरण संवाददाता, रोहतक। काहनी गांव में गुरुवार रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। गांव में आनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 23 वर्षीय सपना पत्नी सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका देवर साहिल पुत्र देवेंद्र (20) गंभीर रूप से घायल हो गया।

दोनों को देर रात लगभग पाैने 11 बजे पीजीआइएमएस रोहतक लाया गया, जहां डाक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया। साहिल का अस्पताल में उपचार जारी है। गोली चलाने वाले हमलावरों की संख्या चार बताई जा रही है। जब यह वारदात अंजाम दी गई, उस समय सूरज शहर में आटो लेकर आया हुआ था और घर पर सूरज की मां, भाई और पत्नी व बेटा ही थे। खास बात यह है कि अभी 22 नवंबर को सूरज के बेटे का जन्मदिन भी है। इसके लिए घर पर समारोह की भी तैयारी चल रही थी।

पिछले करीब दो महीनों से सपना और सूरज ने गांव में आना-जाना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे फिर से वहीं रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर सपना का मायका पक्ष नाराज चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंंगाल रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर छापेमारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आनर किलिंग का लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।