रोहतक में ऑनर किलिंग: सपना की हत्या पहला मामला नहीं, झूठी शान के लिए 12 साल में चौथी बेटी को उतारा मौत के घाट

मनोज खर्ब, रोहतक। जिले में आनर किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार की रात को काहनी गांव में सपना की हत्या कर दी गई है, लेकिन यह पहला मामला नहीं है। पिछले 12 साल में जिले में यह चौथी घटना है, जिसमें केवल परिवार की झूठी शान के नाम पर एक बेटी की जान ले ली गई।

इससे पहले हुई तीन हत्याओं में अदालत दोषियों को सजा सुना चुकी है, बावजूद इसके समाज में ऐसी मानसिकता पर रोक नहीं लग पा रही। पुलिस रिकार्ड के अनुसार बीते वर्षों में प्रेम विवाह या पारिवारिक असहमति को आधार बनाकर बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया।

इन मामलों में अधिकांश बार परिवारवालों ने ही साजिश कर घटना को अंजाम दिया। सपना की हत्या ने एक बार फिर जिले को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और कई संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है।