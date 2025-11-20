रोहतक ऑनर किलिंग: बेटे के जन्मदिन से पहले मां की हत्या, बदमाशों ने मारी चार गोली, हमलावरों को देख डर गई थी सपना

जागरण संवाददाता, रोहतक। काहनी साढ़े सात गांव के सूरज ने तीन साल पहले काहनी साढ़े 12 की सपना के साथ लव मैरिज की थी। स्वजन के अनुसार सूरज और सपना के स्कूल में पढ़ते वक्त ही प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। उस समय दोनों के स्वजन विरोध में थे।

दोनों परिवारों ने आपस में बात भी की थी कि इनकी शादी कहीं और कर देंगे। इसके बाद सपना और सूरज ने घर से निकलकर लव मैरिज कर ली थी। करीब छह महीने तक सूरज और सपना दोनों पुराना मंडी थाना एरिया की एक कालोनी में किराए के मकान में रहे। कुछ समय बाद सूरज के पिता देवेंद्र की मौत के बाद दोनों गांव में रहने लगे थे।

बुधवार की रात को करीब पौने 11 बजे सूरज अपने घर से करीब 150 मीटर दूर दुकान पर सामान लेने के लिए गया था। उसी वक्त फाेन गया तो किसी ने गोली चला दी। सूचना मिलने के बाद वह वापस घर पर आया ताे घर पर मातम छाया हुआ था। मकान के अंदर गोलियां के खोल पड़े हुए थे। पत्नी और भाई के शरीर से खून बह रहा था। दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। जहां डाक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया।

बुधवार रात करीब पौने 11 बजे भी ऐसा ही हुआ। सूरज की निर्मला बताती है कि साहिल और सौरभ ने चार युवकों को सीसीटीवी कैमरे में आते हुए देख लिया था। दरवाजे को बंद करते तब तक युवक मकान के अंदर घुस गए थे। सपना कमरे के अंदर लेटी हुई थी।

हमलावरों ने मकान के अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं हमलावरों ने पहले गोली सीधी कमरे के दरवाजे में मारी फिर कमरे अंदर के घुसकर सपना को गोली मारी। इसी बीच साहिल बचाव में आया तो उसके भी पेट में गोली मारकर हमलावर धमकी देकर फरार हो गए।