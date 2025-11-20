Language
    रोहतक ऑनर किलिंग: बेटे के जन्मदिन से पहले मां की हत्या, बदमाशों ने मारी चार गोली, हमलावरों को देख डर गई थी सपना

    By Manoj Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:17 PM (IST)

    रोहतक के काहनी गांव में प्रेम विवाह करने वाली सपना की हत्या कर दी गई। सपना और सूरज ने स्कूल के दिनों में प्रेम विवाह किया था, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। सपना के बेटे का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। परिवार ने सपना को घर वापस जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें जान का खतरा था। 

    रोहतक में ऑनर किलिंग: बेटे के जन्मदिन से पहले मां की हत्या। फोटो जागऱण

    जागरण संवाददाता, रोहतक। काहनी साढ़े सात गांव के सूरज ने तीन साल पहले काहनी साढ़े 12 की सपना के साथ लव मैरिज की थी। स्वजन के अनुसार सूरज और सपना के स्कूल में पढ़ते वक्त ही प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। उस समय दोनों के स्वजन विरोध में थे।

    दोनों परिवारों ने आपस में बात भी की थी कि इनकी शादी कहीं और कर देंगे। इसके बाद सपना और सूरज ने घर से निकलकर लव मैरिज कर ली थी। करीब छह महीने तक सूरज और सपना दोनों पुराना मंडी थाना एरिया की एक कालोनी में किराए के मकान में रहे। कुछ समय बाद सूरज के पिता देवेंद्र की मौत के बाद दोनों गांव में रहने लगे थे।

    गांव में आने के बाद ही सपना ने बेटे को जन्म दिया था। अब सपना के बेटे का 22 नवंबर का जन्मदिन था और 20 नंवबर को सपना के देवर साहिल का जन्मदिन था। ऐसे में परिवार में दो दिन में दो जन्मदिन आने पर खुशी को माहौल बना हुआ था।

    बुधवार की रात को करीब पौने 11 बजे सूरज अपने घर से करीब 150 मीटर दूर दुकान पर सामान लेने के लिए गया था। उसी वक्त फाेन गया तो किसी ने गोली चला दी। सूचना मिलने के बाद वह वापस घर पर आया ताे घर पर मातम छाया हुआ था। मकान के अंदर गोलियां के खोल पड़े हुए थे। पत्नी और भाई के शरीर से खून बह रहा था। दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। जहां डाक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया।

    कमरे के अंदर लेटी हुई थी सपना

    सूरज की मां निर्मला केे मुताबिक सपना के स्वजन उनको कई बार हत्या की धमकी दे चुके थे। उसी धमकी के डर के मारे करीब तीन महीने पहले ही सूरज ने घर मेंं चार सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, ताकि गली में दूर से ही ये पता चल सके कि घर की ओर कौन आ रहा है।

    बुधवार रात करीब पौने 11 बजे भी ऐसा ही हुआ। सूरज की निर्मला बताती है कि साहिल और सौरभ ने चार युवकों को सीसीटीवी कैमरे में आते हुए देख लिया था। दरवाजे को बंद करते तब तक युवक मकान के अंदर घुस गए थे। सपना कमरे के अंदर लेटी हुई थी।

    हमलावरों ने मकान के अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं हमलावरों ने पहले गोली सीधी कमरे के दरवाजे में मारी फिर कमरे अंदर के घुसकर सपना को गोली मारी। इसी बीच साहिल बचाव में आया तो उसके भी पेट में गोली मारकर हमलावर धमकी देकर फरार हो गए।

    सूरज को भी मारना चाहते थे

    सूरज की पत्नी की हत्या के बाद आरोपितों के टारगेट पर सूरज भी था। मगर सूरज न होने के कारण बच गया। वहीं हत्या की वारदात के बाद सूरज का परिवार सहमा हुआ। दिन भर परिवार वापस अपने घर तक नहीं गया। देर शाम को स्वजन घर गए है। वहीं गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस की ओर से पीसीआर गश्त के लिए लगाई है। वहीं परिवार ने भी जान को खतरा बताया है।

    सपना को भी घर वापस जाने की दी थी सलाह

    सूरज की दादी चंद्रो ने बताया कि सपना के परिवार को सभी बातों का पता था। हमारे परिवार की तरफ से सपना को समझाकर वापस घर भेजने की भी कोशिश की गई। मगर सपना से अपने परिवार से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं सपना के स्वजन कई बार घर आकर जान से मारने की धमकी दे चुके थे। इस कारण उनका परिवार डर के साये में जी रहा था।