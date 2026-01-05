Language
    रेवाड़ी हेरिटेज टूर: 23 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर के पर्यटक देखेंगे ऐतिहासिक स्थल और अरावली की सुंदरता

    By Gyan Prasad Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    रेवाड़ी में 23 जनवरी को दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर के पर्यटकों के लिए एक विशेष हेरिटेज टूर आयोजित किया जाएगा। राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और अ ...और पढ़ें

    रेवाड़ी के ऐतिहासिक स्मारकों के साथ अरावली की वादियों का भी भ्रमण करेंगे अतिथि।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र के पर्यटकों की टीम 23 जनवरी को रेवाड़ी और इसके आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण करेगी। राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग तथा अहीरवाल हेरिटेज के संयुक्त आयोजन में रेवाड़ी जिले में होने वाले विशेष हेरिटेज टूर की तैयारियों एवं रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अहीरवाल हेरिटेज संस्था के सदस्यों की बैठक दिल्ली रोड स्थित ऐतिहासिक छत्री राव पूर्णसिंह बाग में आयोजित हुई।

    संस्था की प्रधान प्रियंका यादव ने बताया कि इससे पूर्व भी हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से रेवाड़ी में हेरिटेज टूर का आयोजन किया जा चुका है। इसमें पुरातत्व विभाग से विनीत बनवाला के नेतृत्व में जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा आदि से आए अतिथियों ने भाग लिया था। अतिथियों ने रेवाड़ी की ऐतिहासिक विरासत एवं समृद्ध संस्कृति की सराहना की थी।

    हेरिटेज टूर में कराया जाएगा भ्रमण

    इसी कड़ी में इस बार 23 जनवरी को आयोजित होने वाले हेरिटेज टूर में रेवाड़ी की ऐतिहासिक इमारतों के साथ अरावली की खूबसूरत वादियों का भ्रमण भी कराया जाएगा। टूर की शुरुआत सभी अतिथियों के स्वागत से की जाएगी जहां उन्हें अहीरवाल की पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा।

    कार्यक्रम के अंतर्गत रेवाड़ी स्थित सोलहराही सरोवर, बड़ा तालाब, लोको शेड म्यूजियम, रामपुरा स्थित भगवद्भभक्ति आश्रम का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त खोल क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों में नेचर वाक भी होगा। इसमें प्राचीन बाबा डाबली वाला मंदिर के भी दर्शन करवाए जाएंगे।

    परोसा जाएगा पारंपरिक भोजन

    इस दौरान अतिथियों को अहिरवाल का पारंपरिक भोजन बाजरे की रोटी, खाटे का साग, छाछ, घी, चटनी आदि परोसा जाएगा। समापन पर रेजांग ला युद्ध संग्रहालय तथा दिल्ली रोड स्थित ऐतिहासिक छत्रियों का भी भ्रमण कराया जाएगा। बैठक में मुकेश सुल्तानिया, सचिन इंजीनियर, राहुल खोला, प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार मनोज शर्मा तथा आइजीयू मीरपुर से डा. सुशांत यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

