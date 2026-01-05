रेवाड़ी हेरिटेज टूर: 23 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर के पर्यटक देखेंगे ऐतिहासिक स्थल और अरावली की सुंदरता

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र के पर्यटकों की टीम 23 जनवरी को रेवाड़ी और इसके आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण करेगी। राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग तथा अहीरवाल हेरिटेज के संयुक्त आयोजन में रेवाड़ी जिले में होने वाले विशेष हेरिटेज टूर की तैयारियों एवं रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अहीरवाल हेरिटेज संस्था के सदस्यों की बैठक दिल्ली रोड स्थित ऐतिहासिक छत्री राव पूर्णसिंह बाग में आयोजित हुई।

संस्था की प्रधान प्रियंका यादव ने बताया कि इससे पूर्व भी हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से रेवाड़ी में हेरिटेज टूर का आयोजन किया जा चुका है। इसमें पुरातत्व विभाग से विनीत बनवाला के नेतृत्व में जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा आदि से आए अतिथियों ने भाग लिया था। अतिथियों ने रेवाड़ी की ऐतिहासिक विरासत एवं समृद्ध संस्कृति की सराहना की थी।

कार्यक्रम के अंतर्गत रेवाड़ी स्थित सोलहराही सरोवर, बड़ा तालाब, लोको शेड म्यूजियम, रामपुरा स्थित भगवद्भभक्ति आश्रम का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त खोल क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों में नेचर वाक भी होगा। इसमें प्राचीन बाबा डाबली वाला मंदिर के भी दर्शन करवाए जाएंगे।