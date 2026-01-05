हेमसा सदस्य 11 फरवरी को पंचकूला में करेंगे हल्ला बोल प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से 11 फरवरी को मांगों को लेकर पंचकुला में होने वाले हल्ला बोल प्रर्दशन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र हुड्डा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन हेमसा जिला प्रधान कर्ण सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सौंपा।

सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटान किया जाए। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में कम से कम 16900 और सबसे अधिक 188200 रुपए वेतन निश्चित किया गया है, इसका अनुपात 1:14 बनता है इसे कम करके 1:7 किया जाए। इस अनुसार ग्रुप-डी 26000 रुपए वेतन का पात्र बनता है।

उक्त के आधार पर तथा भाजपा के घोषणा पत्र व 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले अनुसार सातवें वेतन आयोग में लिपिक, स्टैनो टाइपिस्ट 35400, सहायक, आकड़ा सहायक, स्टैनोग्राफर 44900, उपाधीक्षक 47600, अधीक्षक 56100 रुपए वेतन लागू किया जाए।