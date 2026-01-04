Language
    धारूहेड़ा में केमिकल पानी का कहर... भिवाड़ी रैंप तोड़ने से सड़क-जैन मंदिर डूबे, ट्रैफिक ठप

    By Pritam Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:58 PM (IST)

    भिवाड़ी से आने वाले केमिकल युक्त पानी ने धारूहेड़ा में जैन मंदिर और बेस्टेक रोड पर जलभराव कर दिया है। अलवर बाईपास पर बने रैंप को तोड़े जाने के बाद स्थ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भिवाड़ी से आने वाले केमिकल युक्त पानी ने धारूहेड़ा में जैन मंदिर और बेस्टेक रोड पर जलभराव कर दिया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। सोहना-पलवल हाईवे पर अलवर बाईपास के पास भिवाड़ी से आने वाले केमिकल वाले पानी को रोकने के लिए बनाए गए रैंप को भिवाड़ी प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के बाद स्थिति फिर से खराब हो गई है। भिवाड़ी की कंपनियों से आने वाला काला, केमिकल वाला पानी तेज बहाव के साथ धारूहेड़ा की बेस्टेक रोड और जैन मंदिर तक पहुंच गया है।

    वार्ड नंबर 2 के डीके शर्मा और अवतार सिंह, और जैन मंदिर के संचालक प्रद्युम्न जैन ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार पानी के बहाव के कारण मुख्य सड़क और मंदिर परिसर में भारी जलभराव हो गया है, जिससे बेस्टेक की ओर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है।

    जलभराव इतना ज्यादा है कि सेक्टर के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस पानी को समय रहते नहीं रोका गया तो यह उनके घरों में भी घुस जाएगा। HSVP के SDO अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें सेक्टर के निवासियों से शिकायतें मिली हैं। फिलहाल, सड़क और मंदिर से पानी निकालने के लिए अस्थायी पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है।