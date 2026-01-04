धारूहेड़ा में केमिकल पानी का कहर... भिवाड़ी रैंप तोड़ने से सड़क-जैन मंदिर डूबे, ट्रैफिक ठप

जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। सोहना-पलवल हाईवे पर अलवर बाईपास के पास भिवाड़ी से आने वाले केमिकल वाले पानी को रोकने के लिए बनाए गए रैंप को भिवाड़ी प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के बाद स्थिति फिर से खराब हो गई है। भिवाड़ी की कंपनियों से आने वाला काला, केमिकल वाला पानी तेज बहाव के साथ धारूहेड़ा की बेस्टेक रोड और जैन मंदिर तक पहुंच गया है।

वार्ड नंबर 2 के डीके शर्मा और अवतार सिंह, और जैन मंदिर के संचालक प्रद्युम्न जैन ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार पानी के बहाव के कारण मुख्य सड़क और मंदिर परिसर में भारी जलभराव हो गया है, जिससे बेस्टेक की ओर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है।