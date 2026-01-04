रेवाड़ी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन, ऑनलाइन हड़ताल जारी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सेवारत स्वास्थ्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। जिले में ऐसे 90 केंद्र हैं। इनमें से समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण 31 सीएचओ नौकरी छोड़ चुके हैं।

वर्तमान में जिले में 59 सीएचओ कार्यरत हैं। अब इनके समक्ष भी आर्थिक संकट बढ़ने के कारण हड़ताल कर रहे हैं। मानवीय आधार पर इन केंद्रों पर मरीजों की जांच व परामर्श तो दे रहे हैं लेकिन आनलाइन प्रक्रिया का काम नहीं कर रहे हैं।

आल इंडिया एसोसिएशन कम्युनिटी हेल्थ अफिसर हरियाणा (आइको) के प्रधान डा. गुरप्रीत ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत सभी सीएचओ आनलाइन वर्क स्ट्राइक पर हैं। सीएचओ का वेतन पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है।

दो से तीन महीने के वेतन का इंतजार इस बार भी दो से तीन महीने से वेतन का इंतजार है। इसके अलावा परफार्मेंस बेस इंसेंटिव भी पांच महीने से नहीं मिला है। संगठन की जिला अध्यक्ष डा. अन्नू सिरोहा का कहना है कि इन केंद्रों का विवरण आनलाइन करने के लिए सीएचओ डाटा आपरेटर की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।