नगर परिषद चुनाव में जीत की आस लगाए दिग्गजों के मंसूबों पर फिरा पानी, वार्ड आरक्षण बदलते ही बिगड़े चुनावी समीकरण

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शुक्रवार को नगर परिषद (नप) के वार्डों के ड्राॅ के साथ ही आरक्षित वार्डों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इसके साथ ही चुनावों को लेकर कई वार्डों के समीकरण बदल गए हैं। आरक्षण के चलते कई दिग्गजों के चुनाव लड़ने के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। इनमें पूर्व नप चेयरमैन विजय राव, मनीष चराया, एडवोकेट चंदन यादव व एडवोकेट लोकेश यादव के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इनके वार्ड या तो महिलाओं के आरक्षित हो गए या फिर बीसी ए या बी वर्ग के लिए आरक्षित हो गए है। इसके साथ ही वर्तमान में 11 पार्षदों के मंसूबों पर भी पानी फिर गया है।

चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज बता दें कि नप चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारी को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी माह तक चुनाव तय है। वार्डों का आरक्षण होने के साथ ही नगर परिषद के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

वार्डों के आरक्षण के साथ ही प्रशासन अब मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में काम शुरू करेगा। अब वार्ड अनुसार मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए विधानसभा की मतदाता सूची का आधार लिया जाएगा। पहली बार परिवार पहचान पत्र से लिए गए डाटा के आधार पर वार्डों का सीमांकन किया गया है। आठ जनवरी को नप की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद रेवाड़ी की आम साधारण सभा की बैठक आगामी आठ जनवरी को नगर परिषद के मीटिंग हाॅल में होगी, जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन पूनम यादव करेंगी। नगर परिषद के इस कार्यालय की यह अंतिम बैठक होगी, क्योंकि 23 जनवरी को रेवाड़ी नप का कार्यालय समाप्त हो जाएगा।

बैठक में गढ़ी बोलनी रोड पर महाराजा अग्रसेन स्वागत द्वार नारनौल रोड पर बहन सुमित्रा देवी बाईजी द्वार, दिल्ली रोड सहस्त्र बाहु अर्जुन पीतल नगरी द्वार, बावल रोड पर राव तुलाराम द्वार, झज्जर रोड पर भगवान परशुराम द्वार, पटौदी रोड पर भगवान विश्वकर्मा द्वार का नामकरण पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इसके अलावा वार्ड नंबर 25 में कंकर वाली जोहड पर डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सती कालाेनी चौक से भाडावास गेट से होते एवरेस्ट सिनेमा तक का नाम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण सिंह यादव के नाम करने पर भी चर्चा की जाएगी।