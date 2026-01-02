रेवाड़ी में 35 परिवारों को मिले 100-100 गज के प्लाट, इस योजना के तहत मिला लाभ

संवाद सहयोगी, कोसली (रेवाड़ी)। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में उपमंडल के गांव रतनथल में 35 परिवारों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं और इनकी रजिस्ट्री भी लाभपात्रों को दे दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसडीएम विजय कुमार यादव नेबताया कि पंचायत एवं विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए पात्र परिवार का बीपीएल होना जरूरी है, जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए। व्यक्ति गांव का स्थाई निवासी हो और उसके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान ना हो।

उन्होंने बताया कि रतनथल की प्रस्तावित पीएचसी की जमीन के समीप 35 परिवारों को सौ-सौ गज भूमि के प्लाट दे दिए गए हैं। जिनकी रजिस्ट्री भी लाभार्थियों को मिल चुकी है। अब इस जमीन को विकसित करने के लिए यहां नई सड़क, पानी की निकासी, बिजली आपूर्ति, पेयजल लाइन आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद हाऊसिंग फार आल विभाग की ओर से लाभार्थी परिवारों को मकान बना कर दिए जाएंगे।