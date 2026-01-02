Language
    रेवाड़ी में 35 परिवारों को मिले 100-100 गज के प्लाट, इस योजना के तहत मिला लाभ

    By Gobind Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:21 PM (IST)

    कोसली उपमंडल के रतनथल गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 35 बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए गए हैं। एसडीएम विजय कुमार या ...और पढ़ें

    रेवाड़ी में 35 परिवारों को100-100 गज के प्लाट मिले। जागरण

    संवाद सहयोगी, कोसली (रेवाड़ी)। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में उपमंडल के गांव रतनथल में 35 परिवारों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं और इनकी रजिस्ट्री भी लाभपात्रों को दे दी गई है।

    एसडीएम विजय कुमार यादव नेबताया कि पंचायत एवं विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए पात्र परिवार का बीपीएल होना जरूरी है, जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए। व्यक्ति गांव का स्थाई निवासी हो और उसके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान ना हो।

    उन्होंने बताया कि रतनथल की प्रस्तावित पीएचसी की जमीन के समीप 35 परिवारों को सौ-सौ गज भूमि के प्लाट दे दिए गए हैं। जिनकी रजिस्ट्री भी लाभार्थियों को मिल चुकी है। अब इस जमीन को विकसित करने के लिए यहां नई सड़क, पानी की निकासी, बिजली आपूर्ति, पेयजल लाइन आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद हाऊसिंग फार आल विभाग की ओर से लाभार्थी परिवारों को मकान बना कर दिए जाएंगे।

    एसडीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर जिन परिवारों के पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, उनके लिए यह स्कीम अत्यंत लाभकारी है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता और वास्तविक जरूरतमंद पात्र को ही मकान बना कर दिया जाता है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में सभी परिवारों के पास रहने के लिए घर होना चाहिए।