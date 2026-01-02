रेवाड़ी में नारी सशक्तिकरण की मिसाल, फुटबॉल में उपलब्धियों से मान बढ़ा रही बेटियां

वर्तमान में गाजियाबाद और दिल्ली में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। वहीं वर्तमान शिक्षा सत्र में राज्य स्तरीय स्कूल फुटबाल प्रतियोगिता में रेवाड़ी की 19 वर्ष आयु में लड़कियों की टीम पहली बार उपविजेता बनकर जिले का नाम रोशन किया।

खिलाड़ी शिवानी खेलाे इंडिया फुटबाल प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता टीम की बेहतरीन खिलाड़ी थीं।अन्य खिलाड़ी नैना ने भी सीनियर नेशनल में कांस्य पदक विजेता टीम में हरियाणा की ओर से खेलते हुए प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

पांच बहनों में से चार ने किया फुटबाल में नाम रोशन

उत्तम नगर में रहने वाली एक ही परिवार की चार बेटियों ने फुटबाल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की टीम का अहम हिस्सा बनकर नाम रोशन कर रही हैं। कारपेंटर का काम करने वाले धनपत सिंह की पांच में से चार बेटियों ने एक ही मैदान पर फुटबाल खेलते हुए कई उपलब्धियां हासिल की है। सोनिया ने जहां स्कूली खेल प्रतियोगिता के 19 वर्ष आयु की नेशनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।