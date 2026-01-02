रेवाड़ी में चोरों का आतंक, बदमाशों ने छह दुकानें और मंदिर को बनाया निशाना; आरोपी CCTV में कैद
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में कोहरा शुरू होते ही चोरों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चोरों ने बृहस्पतिवार रात को तीन गांवों की छह, दुकानों व एक मंदिर को अपना निशाना बनाया
नकाबपोश बदमाशों ने ताला तोड़कर लाखों रुपये का सामान व 35 हजार से अधिक की नगदी चोरी कर ली। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक रात में हुई चोरी की कई घटनाओं से लोगों में रोष है।
जानकारी के अनुसार, गांव नंगल तेजू व रघुनाथपुरा बस स्टैंड पर बनी छह दुकानों के ताले तोड़कर करीब 25 हजार की नकदी एवं दो लाख से अधिक का सामान चोरी कर लिया।
इसके बाद चोरों ने अहीरों की ढाणी में शिव मंदिर का दान पत्र तोड़कर आठ हजार से अधिक की नगदी चोरी कर ली। सुबह ग्रामीणों ने दुकानों के ताले टूटे और मंदिर का दान पात्र उखड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे कंगाले, जिसमें तीन नकाबपोश बदमाश ताले तोड़ते हुए दिखाई दिए। बावल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है।
