रेवाड़ी में चोरों का आतंक, बदमाशों ने छह दुकानें और मंदिर को बनाया निशाना; आरोपी CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में कोहरा शुरू होते ही चोरों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चोरों ने बृहस्पतिवार रात को तीन गांवों की छह, दुकानों व एक मंदिर को अपना निशाना बनाया नकाबपोश बदमाशों ने ताला तोड़कर लाखों रुपये का सामान व 35 हजार से अधिक की नगदी चोरी कर ली। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक रात में हुई चोरी की कई घटनाओं से लोगों में रोष है।

