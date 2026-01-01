खाटू श्याम जाने वालों का रेवाड़ी जंक्शन में फूटा गुस्सा, ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तक तोड़े; काटा बवाल

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक बार फिर रेलवे के सुरक्षा इंतजाम नाकाम दिखाई दिए। शहर के रेलवे जंक्शन के प्लेटफाॅर्म नंबर चार पर रिंगस जाने वाले शकूरबस्ती फुलेरा ट्रेन में अंदर बैठे यात्रियों ने खिडकियां नहीं खोली ताे खाटूश्याम जाने वाले सैकडों यात्रियों ने जमकर हंगामा किया।

यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियां व शीशे तोड़ दिए और अन्य यात्रियों के साथ मारपीट भी की। सूचना के बाद आरपीएफ भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन भारी संख्या में मौजूद यात्री हुड़दंग करते रहे। पुलिस ने एक दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार नववर्ष के उपलक्ष्य पर बुधवार रात करीब साढे दस बजे रिंगस जाने के लिए रेलवे प्लेटफाॅर्म पर यात्रियों की संख्या अधिक पहुंच गई। ट्रेन में पहले से बैठे यात्रियों ने ट्रेन के डिब्बे अंदर से बंद कर दिए, जिससे सैकडों यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे थे। इसके बाद बाहर खड़े यात्रियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया।

प्लेटफाॅर्म के दोनों तरफ यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियों व शीशाें को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कई यात्रियों को चोट भी लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मचारियों ने यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन यात्रियों का हंगामा बढ़ता गया।

उत्पात मचा रहे यात्रियों ने पुलिस जवानों के सामने भी ट्रेनों में जमकर नुकसान पहुंचाया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रेन के अंदर से बंद डिब्बों को खुलवाकर यात्रियों को ट्रेन में चढाया। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। करीब एक घंटा तक प्लेटफाॅर्म पर तनाव की स्थिति बनी रही है।

त्योहारी सीजन में बनते हैं ऐसे ही हालात... त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रेनों में ऐसी ही स्थिति रहती है। ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के डिब्बे कम होते है,जिसकी वजह से यात्रियों को उनमें जगह नहीं मिल पाती है। इसके अलावा कुछ यात्री अपने फायदे के लिए डिब्बों में अंदर से बंद कर लेते है, जिससे अन्य यात्री डिब्बों में घुसने से वंचित रह जाते है।