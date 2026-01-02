Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रेवाड़ी: अलग-अलग मामलों में यूपी के दो युवकों ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

    By Pritam Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:19 AM (IST)

    रेवाड़ी जिले में दो अलग-अलग मामलों में उत्तर प्रदेश के दो युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धारूहेड़ा के माजरा गांव में एलएनटी कंपनी के सुपरवाइजर ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेवाड़ी दो युवकों ने फांसी लगाकर दी जान। प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा(रेवाड़ी)। जिले में अलग-अलग मामलों में दो युवकों ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के अमेठी के रहने वाले करीब 23 वर्षीय गोविंद गांव माजरा में किराये के मकान में अकेला रहता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां एम्स का निर्माण करने वाली एलएनटी कंपनी में बतौर सुपरवाइजर कार्य करता था। बुधवार रात को उसने अज्ञात कारणों से अपने कमरे में ही पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगा लिया। सुबह देर तक उसका कमरा नहीं खुला तो अन्य लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर कुंड चौकी पुलिस को सूचना दी गई।

    यह भी पढ़ें- खाटू श्याम जाने वालों का रेवाड़ी जंक्शन में फूटा गुस्सा, ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तक तोड़े; काटा बवाल

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर कर उसे फंदे से उतार कर अस्पताल पहुंचाया,जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। में सुपरवाइजर था जो गांव माजरा में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था

    पंखे से फंदा लगाकर दी जान

    एक अन्य मामले में गांव मसानी में एक श्रमिक ने बृहस्पतिवार को अपने कमरे में पंखे से लटककर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के गांव चंदौसी के रहने वाले श्याम बाबू के रूप में हुई है। थाना धारूहेड़ा पुलिस ने बताया कि श्यामबाबू पिछले कुछ समय से मसानी गांव में रहकर मजदूरी का काम करता था।

    वह अकेले ही किराये के कमरे में रहता था। घटना के समय वह कमरे में अकेला था। जब काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो आसपास रहने वाले लोगों को शक हुआ। दरवाजा खोलकर देखा गया तो वह पंखे से लटका मिला। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे की जांच की और शव को नीचे उतरवाया। जांच अधिकारी एएसआई अमरपाल ने बताया कि मृतक के स्वजन को सूचना दे दी है।