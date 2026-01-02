रेवाड़ी: अलग-अलग मामलों में यूपी के दो युवकों ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा(रेवाड़ी)। जिले में अलग-अलग मामलों में दो युवकों ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के अमेठी के रहने वाले करीब 23 वर्षीय गोविंद गांव माजरा में किराये के मकान में अकेला रहता था।

यहां एम्स का निर्माण करने वाली एलएनटी कंपनी में बतौर सुपरवाइजर कार्य करता था। बुधवार रात को उसने अज्ञात कारणों से अपने कमरे में ही पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगा लिया। सुबह देर तक उसका कमरा नहीं खुला तो अन्य लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर कुंड चौकी पुलिस को सूचना दी गई।

पंखे से फंदा लगाकर दी जान एक अन्य मामले में गांव मसानी में एक श्रमिक ने बृहस्पतिवार को अपने कमरे में पंखे से लटककर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के गांव चंदौसी के रहने वाले श्याम बाबू के रूप में हुई है। थाना धारूहेड़ा पुलिस ने बताया कि श्यामबाबू पिछले कुछ समय से मसानी गांव में रहकर मजदूरी का काम करता था।