ढाई करोड़ की लागत से बनेगा बावल बिजली निगम का नया कार्यालय, खत्म होगी उपभोक्ताओं की भागदौड़

संवाद सहयोगी, बावल(रेवाड़ी)। वर्ष 1974 में बना हुआ बावल का पुराना बिजली निगम कार्यालय नए सिरे से बनेगा। करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से विद्युत निगम द्वारा सब-डिवीजन एवं सब-अर्बन डिवीजन के लिए शीघ्र ही नए कार्यालय एवं भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं।

वर्ष 1974 में बावल में निर्मित विद्युत विभाग भवन की हालात जर्जर होने के कारण पिछले दो वर्ष से आईएमटी बावल के सेक्टर नौ में अस्थायी कार्यालय चल रहा है। वर्तमान में आईएमटी बावल के सेक्टर सात स्थित विद्युत कार्यालय किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है।

दो मंजिला भवन में बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता और एसडीओ कार्यालय सहित संबंधित अन्य अधिकारी एक ही छत के नीचे कार्य करेंगे। इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अस्थायी कार्यालय में कर रहे काम वर्तमान में आईएमटी की बावल के सेक्टर सात में बनाए गए अस्थायी विद्युत कार्यालय में एसडीओ संबंधित अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ बावल क्षेत्र के बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ओमेंद्र भारद्वाज दो माह से बावल के दूरसंचार विभाग कार्यालय के दूसरी मंजिल पर किराए के भवन में बैठकर बिजली निगम से संबंधित समस्याओं का निदान कर रहे हैं।

ऐसे में एसडीओ और कार्यकारी अधिकारी का अलग अलग कार्यालय होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं में उमीद जगी है। आने वाले दिनों में एक ही छत के नीचे कार्यकारी अभियंता और एसडीओ कार्यालय होने से उपभोक्ताओं का समय और आर्थिक बचत होगा।