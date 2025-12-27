रेवाड़ी में रोडवेज बसों की कमी से यात्री परेशान, कई रूटों पर सेवा प्रभावित

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। लोकल रोडवेज डिपो से कई रूटों पर बस सर्विस कम होने से यात्रियों को सीटों के लिए धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उन्हें बस स्टॉप पर लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। इस बीच, रोडवेज मैनेजमेंट पहले से चल रहे रूटों से बसों को हटाकर नए रूटों पर बसें चला रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस के टाइमिंग में अचानक बदलाव से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें टाइम टेबल के हिसाब से बसें नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसका अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि डिपो में बसों की कमी रोडवेज मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन पहले से ठीक चल रहे रूटों से बसों को हटाना कोई पक्का समाधान नहीं है। लोकल बस स्टैंड से चलने वाले जयपुर, महेंद्रगढ़, आगरा-मथुरा, कोटकासिम और नारनौल जैसे रूटों पर बस सर्विस प्रभावित है।

बसों की कमी भी समस्या बढ़ा रही है लोकल रोडवेज डिपो में 177 बसों का बेड़ा मंजूर है, लेकिन फिलहाल डिपो में बसों की संख्या सिर्फ 153 है। डिपो में ड्राइवरों और कंडक्टरों की लंबे समय से चली आ रही कमी भी जारी है। रेवाड़ी डिपो में 176 ड्राइवर और 252 कंडक्टर हैं। बसों की कमी के कारण नए रूटों पर बसें चलाना रोडवेज के लिए एक चुनौती बना हुआ है।

नए रूट शुरू करने के लिए मौजूदा रूटों से बसों को हटाना पड़ता है। फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यात्री विजय कुमार का कहना है कि वह करीब आधे घंटे से महेंद्रगढ़ रूट पर रोडवेज बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप पर कोई बस नहीं आई है।