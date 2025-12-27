Language
    रेवाड़ी में तीन माह से नहीं मिला डीईईओ–डीईओ कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन, बैंक दे रहा नोटिस की चेतावनी

    By Gobind Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    रेवाड़ी में डीईईओ और डीईओ कार्यालय के कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को लंबित लाभ न देने पर न ...और पढ़ें

    नहीं मिल रहा डीईईओ व डीईओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। न्यायालय के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग की तरफ से सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनका लंबित लाभ नहीं देना डीईईओ व डीईओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर भारी पड़ रहा है। तीन माह से डीईईओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण उनकी ईएमआइ ड्यू हो गई हैं, जिस पर बैंक कर्मचारियों को नोटिस जारी करने की चेतावनी दे रहे हैं।

    सैलरी नहीं मिलने के कारण उनकी दीवाली भी फीकी रही थी और नए वर्ष का जश्न भी फीका रहने वाला है। वहीं सेवानिवृत्त प्राचार्य को एसीपी का लाभ नहीं देने के मामले में भी नवंबर माह में जिला कोर्ट ने डीईओ कार्यालय का हैड भी अटैच कर दिया है। डीईओ कार्यालय के कर्मचारियों को भी नवंबर माह से वेतन नहीं मिल पाया है।

    दिसंबर माह का वेतन भी समय पर नहीं मिलने की पूरी संभावना हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में कोर्ट में 10 जनवरी के बाद की तारीख लगी है। इसके बाद कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

    कोर्ट ने डीईईओ का सैलरी हैड किया अटैच 

    गांव करनावास के रहने वाले शोभाराम ने बताया कि उनके छोटे भाई रतनलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में जेबीटी अध्यापक थे। उनका वर्ष 2021 में देहांत हो गया था। विभाग की तरफ से एलटीसी, एक्स ग्रेसिया के तहत मिलने वाली राशि तथा ब्याज नहीं दिया गया।

    इसको लेकर उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसका 16 अगस्त 2024 को उनके पक्ष में आ गया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग की तरफ से संबंधित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने फैसले की तामील कराने के लिए वाद डाला था।

    वहीं विभाग की तरफ से कोर्ट में न तो हायर अथोरिटी के समक्ष अपील के आर्डर प्रस्तुत किए गए और न ही पीड़ित को भुगतान किया गया था। इसके बाद न्यायालय ने सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में पहले बीईओ रेवाड़ी और उसके बाद डीईईओ रेवाड़ी का सैलरी हैड अटैच कर दिया था।

    एसीपी का नहीं दिया लाभ

    राजकीय विद्यालय मंदौला में कार्यरत रहे सेवानिवृत्त प्राचार्य रामसिंह ने लंबित एसीपी का लाभ नहीं देने पर कोर्ट में वाद दायर किया था। उसके बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए विभाग को एसीपी का लाभ देने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग की तरफ से आदेशों के अनुरूप शिक्षक को लाभ नहीं दिया गया तो जिला कोर्ट ने नवंबर माह में डीईओ कार्यालय का हैड अटैच कर दिया।


    हाल ही में मैंने रेवाड़ी डीईओ कार्यभार संभाला है। ज्वाइन करने के बाद अवकाश पर चला गया था। सोमवार को इस बारे में पता करके कुछ बता पाउंगा।

    -

    बिजेंद्र हुड्डा, डीईओ रेवाड़ी

    हमने कोर्ट में संबंधित मामले को लेकर अपील दायर की हुई है। उसकी जनवरी माह में तारीख लगी हुई है। इस तारीख पर हमें कोर्ट से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।

    -

    प्रदीप कुमार, डीईईओ रेवाड़ी