    महाराष्ट्र से चोरी हुआ ट्रक पलवल से बरामद, हथीन में घूम रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:07 AM (IST)
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:07 AM (IST)

    पलवल के हथीन में महाराष्ट्र से चोरी हुआ एक हाईवा ट्रक बरामद किया गया है। पुलिस ने हिसार के प्रदीप नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के ट्रक के सा ...और पढ़ें

    चोरी की गाड़ी लेकर घूम रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। एवीटी हथीन ने महाराष्ट्र से चोरी किए गए हाईवा ट्रक को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने हिसार के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की गाड़ी के साथ हथीन क्षेत्र में घूम रहा था।

    हथीन एवीटी प्रभारी दीपक गुलिया के अनुसार रविवार को एवीटी टीम गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हिसार के सुलचानी का रहने वाला प्रदीप चोरी का हाईवा ट्रक लेकर स्वामिका गांव के रास्ते हथीन की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्वामिका रोड पर नाकेबंदी की।

    कुछ ही देर बाद एक सफेद और नीले रंग का ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को सामने देख चालक ने ट्रक रोककर भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।

    मांगने पर नहीं दिखा पाया कोई भी दस्तावेज

    पकड़े गए युवक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। जब पुलिस ने ट्रक के कागजात मांगे, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। ट्रक पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। जब साइबर सेल की मदद से इंजन और चेसिस नंबर की जांच की गई, तो पता चला कि ट्रक का असल नंबर महाराष्ट्र का है।

    जांच में खुलासा हुआ कि यह ट्रक 25 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के थाना पारशिवनी से चोरी हुआ था। इस संबंध में नागपुर में पहले ही मामला दर्ज है।

    आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने यह ट्रक करीब तीन दिन पहले नागपुर से चोरी किया था। हथीन थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।