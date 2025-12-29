महाराष्ट्र से चोरी हुआ ट्रक पलवल से बरामद, हथीन में घूम रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल। एवीटी हथीन ने महाराष्ट्र से चोरी किए गए हाईवा ट्रक को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने हिसार के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की गाड़ी के साथ हथीन क्षेत्र में घूम रहा था।

