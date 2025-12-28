पलवल: हथीन में डंपर और ऑटो की आमने-सामने जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौत; पांच गंभीर घायल
पलवल के हथीन में रविवार सुबह एक डंपर और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में अंधरोला निवासी आकील खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक सहित पांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन में रविवार सुबह एक डंपर और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर में ऑटो सवार आकील खान नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मामले में धीरणकी के रहने वाले ऑटो चालक जकरिया ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि वह पिछले करीब तीन वर्षों से ऑटो चलाने का कार्य कर रहा है। रविवार सुबह करीब नौ बजे वह सवारियों को लेकर हथीन से पलवल की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक डंपर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए ऑटो में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार अंधरोला के रहने वाले आकील खान की मौत हो गई और कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने पांच घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया।
हथीन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपी डंपर चालक की पहचान कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
