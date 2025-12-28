Language
    पलवल में नाली के विवाद में खूनी संघर्ष, घर में घुसकर लाठी-कुल्हाड़ी से वार; जेब से पैसे निकालने का भी आरोप

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    पलवल के उटावड़ गांव में नाली के विवाद को लेकर एक घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित जुबैर ने शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोसी सहाबुद्दीन और अन्य ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना क्षेत्र के उटावड़ गांव में नाली के विवाद को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। उटावड़ थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मामले में उटावड़ के रहने वाले पीड़ित जुबैर ने शिकायत दर्ज कराई है कि 26 दिसंबर को वह अपने घर पर थे और पड़ोसी से पानी की नली के जरिए पानी भर रहे थे। पुरानी नली से थोड़ा पानी रिसने को मुद्दा बनाकर सहाबुद्दीन, मुनफेद, साकिर, जमशेद, उमर और मकसूद, वारिश आए और लेकर उनके घर में घुसकर हमला बोल दिया। आरोपितों के हाथों में कट्टा, लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी थी।

    हमले में जेब से छीने 20,700 रुपए 

    हमले में जुबैर और उसके भाई साहिद को चोटें लगीं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें पहुंचीं,। हमले के दौरान मुनफेद ने जुबैर की जेब से 20,700 रुपये जबरन छीन लिए। पीड़ित ने दावा किया कि हमलावरों की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास सबूत के रूप में मौजूद है।

    ग्रामीणों के बीच-बचाव करने पर हमलावर भागे, लेकिन जाते-जाते पुलिस कार्रवाई पर जान से मारने की धमकी दी।