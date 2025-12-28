पलवल में नाली के विवाद में खूनी संघर्ष, घर में घुसकर लाठी-कुल्हाड़ी से वार; जेब से पैसे निकालने का भी आरोप

जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना क्षेत्र के उटावड़ गांव में नाली के विवाद को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। उटावड़ थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में उटावड़ के रहने वाले पीड़ित जुबैर ने शिकायत दर्ज कराई है कि 26 दिसंबर को वह अपने घर पर थे और पड़ोसी से पानी की नली के जरिए पानी भर रहे थे। पुरानी नली से थोड़ा पानी रिसने को मुद्दा बनाकर सहाबुद्दीन, मुनफेद, साकिर, जमशेद, उमर और मकसूद, वारिश आए और लेकर उनके घर में घुसकर हमला बोल दिया। आरोपितों के हाथों में कट्टा, लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी थी।

हमले में जेब से छीने 20,700 रुपए हमले में जुबैर और उसके भाई साहिद को चोटें लगीं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें पहुंचीं,। हमले के दौरान मुनफेद ने जुबैर की जेब से 20,700 रुपये जबरन छीन लिए। पीड़ित ने दावा किया कि हमलावरों की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास सबूत के रूप में मौजूद है।