बाइक की टक्कर से युवक की मौत, पिकअप की चपेट में आने से एक घायल; पलवल में हिट एंड रन की दो वारदातों से सनसनी

जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मामलों में वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर पहली घटना 26 दिसंबर की शाम को पलवल में धौलागढ़ मोड़ के समीप हुई। मामले में शहर की पटवारी कालोनी के रहने वाले संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने ताऊ के लड़के देवीलाल के साथ बस स्टैंड पलवल से घर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रही बाइक ने देवीलाल को टक्कर मार दी।