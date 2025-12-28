बाइक की टक्कर से युवक की मौत, पिकअप की चपेट में आने से एक घायल; पलवल में हिट एंड रन की दो वारदातों से सनसनी
पलवल जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलागढ़ मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने देवीलाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मामलों में वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर
पहली घटना 26 दिसंबर की शाम को पलवल में धौलागढ़ मोड़ के समीप हुई। मामले में शहर की पटवारी कालोनी के रहने वाले संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने ताऊ के लड़के देवीलाल के साथ बस स्टैंड पलवल से घर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रही बाइक ने देवीलाल को टक्कर मार दी।
यह भी पढ़ें- पलवल में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, दो आरोपी लगभग 8 किलो गांजा सहित गिरफ्तार
हादसे में देवीलाल के सिर में गंभीर चोटें आईं। घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां दाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपित चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बाजार से लौटते समय पिकअप की टक्कर में युवक घायल
दूसरी घटना 22 दिसंबर को उटावड चौक के समीप हुई। मामले में उटावड गांव के रहने वाले जमशेद ने बताया कि वह अपने बड़े भाई इसराईल के साथ बाजार से घरेलू सामान खरीदकर लौट रहे थे। तभी कोट गांव की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने इसराईल को सीधी टक्कर मार दी।
यह भी पढ़ें- 'मां का राजा बेटे के लिए अंधा प्यार...', 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी पर HC की टिप्पणी
हादसे में इसराईल गंभीर रूप से घायल हो गया। पिकअप चालक वाहन को नूंह की ओर भगाकर ले गया। घायल को नलहड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।