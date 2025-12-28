पलवल में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 7 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल क्राइम ब्रांच की टीम ने हसनपुर से दो ड्रग तस्करों को नशीले पदार्थ (गांजा) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दोनों के खिलाफ हसनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

पलवल क्राइम ब्रांच के इंचार्ज रविंदर कुमार के अनुसार, उनकी टीम, जिसका नेतृत्व ASI मेहरचंद कर रहे थे, हसनपुर बस स्टैंड पर मौजूद थी, तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि हसनपुर का रहने वाला सुनील और सेंदोली का रहने वाला सुभाष उत्तर प्रदेश से गांजा ला रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मोहली गांव के आगे हसनपुर रोड पर नाकाबंदी कर दी।

कुछ ही देर बाद, दो युवक कंधों पर बैग लटकाए हुए आते दिखे। पुलिस को देखकर दोनों युवक मुड़े और भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने शक के आधार पर उन्हें थोड़ी दूर पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान, सुनील के बैग से चार किलोग्राम गांजा और सुभाष के बैग से तीन किलोग्राम और 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ।