महिला से अभद्रता की शिकायत बनी जानलेवा हमला, पलवल में युवकों पर फरसे-रॉड से हमला; एक का पैर कटा
पलवल के हथीन थाना क्षेत्र में महिला से अभद्रता की शिकायत करने पर दो युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने एक युवक का पैर फरसे से काट दिया और दू ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला से अभद्रता की पुलिस में शिकायत करने पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक युवक का पैर फरसे से काट दिया गया, जबकि दूसरे का पैर तोड़ दिया गया। पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत दो जनवरी को हुई थी। जब धिरंनकी गांव की महिला के साथ कुकरचाटी के कुछ युवकों ने अभद्रता की थी। इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी और दोनों पक्षों को तीन जनवरी को थाने बुलाया गया था। पीड़ित पक्ष के जाहिद और सहजाद अपनी बाइक से लखनाका जा रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे आरोपितों ने उन्हें घेर लिया।
यह भी पढ़ें- पलवल में नौकरी का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दरिंदों ने बेहोश कर होटल में बनाया शिकार
कार लगाकर रोका
शिकायतकर्ता सियाद ने बताया कि इनुष, अरवाज, वाहिद, अज्जी, सज्जू, तस्लीम, लियाकत, समय खां और अन्य हथियारों से लैस होकर आए थे। आरोपितों ने अपनी स्विफ्ट कार बाइक के आगे लगाकर उन्हें रोका। समय खां ने जाहिद के सिर पर फरसा मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। अज्जी ने तेज धारदार फरसे से जाहिद के सीधे पैर पर वार कर उसे गंभीर रूप से काट दिया।
अरवाज ने सहजाद के पैर पर लोहे की राड से हमला किया, जिससे उसका पैर टूट गया। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल ले जय गया।
यह भी पढ़ें- पलवल में घर कब्जाने की नीयत से महिला सुरक्षा गार्ड के परिवार पर जानलेवा हमला, 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
थाना हथीन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह विवाद केवल महिला से अभद्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि जाहिद और अज्जी के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर भी पुराना विवाद चल रहा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।