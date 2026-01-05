महिला से अभद्रता की शिकायत बनी जानलेवा हमला, पलवल में युवकों पर फरसे-रॉड से हमला; एक का पैर कटा

जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला से अभद्रता की पुलिस में शिकायत करने पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक युवक का पैर फरसे से काट दिया गया, जबकि दूसरे का पैर तोड़ दिया गया। पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत दो जनवरी को हुई थी। जब धिरंनकी गांव की महिला के साथ कुकरचाटी के कुछ युवकों ने अभद्रता की थी। इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी और दोनों पक्षों को तीन जनवरी को थाने बुलाया गया था। पीड़ित पक्ष के जाहिद और सहजाद अपनी बाइक से लखनाका जा रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे आरोपितों ने उन्हें घेर लिया।