पलवल में घर कब्जाने की नीयत से महिला सुरक्षा गार्ड के परिवार पर जानलेवा हमला, 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। हरफली गांव में एक महिला सुरक्षा गार्ड के परिवार पर पड़ोसियों और बाहरी बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि घर कब्जाने की नीयत से रची गई इस साजिश के तहत महिला और उसके पति को बेरहमी से पीटा गया। गदपुरी थाना पुलिस ने इस संबंध में सात नामजद सहित 10-15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

मामले में नर्सिंग हास्टल में सुरक्षा गार्ड हरफली गांव की रहने वाली पीड़िता मनीषा ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला प्रमोद मिश्रा उसके घर पर कब्जा करना चाहता है। पीड़िता के अनुसार दो जनवरी की शाम प्रमोद मिश्रा, उसकी पत्नी चमन, बेटी खुशी और बेटे आयुष ने गांव के ही उदयबीर, जसवीर और करीब 10-15 बाहरी बदमाशों के साथ मिलकर उनके घर पर धावा बोल दिया।