    पलवल में घर कब्जाने की नीयत से महिला सुरक्षा गार्ड के परिवार पर जानलेवा हमला, 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:34 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, पलवल। हरफली गांव में एक महिला सुरक्षा गार्ड मनीषा और उसके पति मुकेश तिवारी पर पड़ोसियों व बाहरी बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। आरोप है ...और पढ़ें

    पलवल में बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। हरफली गांव में एक महिला सुरक्षा गार्ड के परिवार पर पड़ोसियों और बाहरी बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि घर कब्जाने की नीयत से रची गई इस साजिश के तहत महिला और उसके पति को बेरहमी से पीटा गया। गदपुरी थाना पुलिस ने इस संबंध में सात नामजद सहित 10-15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    मामले में नर्सिंग हास्टल में सुरक्षा गार्ड हरफली गांव की रहने वाली पीड़िता मनीषा ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला प्रमोद मिश्रा उसके घर पर कब्जा करना चाहता है। पीड़िता के अनुसार दो जनवरी की शाम प्रमोद मिश्रा, उसकी पत्नी चमन, बेटी खुशी और बेटे आयुष ने गांव के ही उदयबीर, जसवीर और करीब 10-15 बाहरी बदमाशों के साथ मिलकर उनके घर पर धावा बोल दिया।

    लाठी-डंडों से लैस थे आरोपी

    शिकायत में कहा गया है कि आरोपित लाठी-डंडों से लैस होकर आए थे। उन्होंने घर में घुसकर गाली-गलौज की और पीड़िता के पति मुकेश तिवारी को पीटना शुरू कर दिया। जब मनीषा बचाव के लिए आई, तो आरोपितों ने उसे भी जमीन पर पटक कर मारा और अभद्रता की। शोर सुनकर पीड़िता के बच्चों ने अपने मामा को फोन किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

    पीड़िता का आरोप है कि जाते समय हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और घर से इंडक्शन चूल्हा, हीटर व अन्य घरेलू सामान लूट ले गए। घायल पति-पत्नी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पलवल पहुंचाया गया।

