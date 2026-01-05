पलवल में नौकरी का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दरिंदों ने बेहोश कर होटल में बनाया शिकार
पलवल में नौकरी दिलाने के झांसे में युवती को नशीला प्रसाद खिलाकर होटल ले जाकर चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने अश्लील फोटो-वीडियो भी बन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। शहर थाना क्षेत्र में नामचीन कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में चार नामजद युवकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उसकी बहन पहले अमेजोन कंपनी में काम करती थीं। वहां उनकी मुलाकात यशवंत नाम के युवक से हुई, जिसने खुद को नौकरी दिलाने वाला एजेंट बताया।
यशवंत ने पीड़िता को नामचीन कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और उसके शैक्षणिक दस्तावेज व फोटो ले लिए। इसके बाद उसने पीड़िता की वर्तमान नौकरी भी छुड़वा दी।
खाटू श्याम का प्रसाद कहकर कुछ खिलाया, बिगड़ी तबीयत
शिकायत के अनुसार 31 दिसंबर की सुबह यशवंत ने पीड़िता को इंटरव्यू के बहाने सोहना मोड़ के पास बुलाया। वहां से वह उसे अपनी कार में बैठाकर शहर के मून लाइट होटल ले गया।
रास्ते में आरोपित ने पीड़िता को 'खाटू श्याम का प्रसाद' कहकर कुछ खिलाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। होटल में यशवंत और उसके तीन अन्य साथियों सौरभ, विष्णु और धन सिंह ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
अश्लील तस्वीर और वीडियो भी बनाई
आरोपितों ने वारदात के दौरान पीड़िता की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए। आरोपियों ने रात के समय पीड़िता को किटवाड़ी पुल के पास छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
पीड़िता के पिता की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस द्वारा होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है, जिसमें आरोपित और पीड़िता साथ दिखाई दिए हैं।
