पलवल में नौकरी का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दरिंदों ने बेहोश कर होटल में बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर थाना क्षेत्र में नामचीन कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में चार नामजद युवकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रास्ते में आरोपित ने पीड़िता को 'खाटू श्याम का प्रसाद' कहकर कुछ खिलाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। होटल में यशवंत और उसके तीन अन्य साथियों सौरभ, विष्णु और धन सिंह ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। अश्लील तस्वीर और वीडियो भी बनाई आरोपितों ने वारदात के दौरान पीड़िता की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए। आरोपियों ने रात के समय पीड़िता को किटवाड़ी पुल के पास छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।